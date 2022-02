BBB 22: Bárbara e Douglas Silva conversam sobre atender o Big Fone: ''Nunca faria plantão''

Os brothers falaram sobre a possibilidade de atender o Big Fone do BBB 22

CARAS Digital Publicado em 03/02/2022, às 16h16

Bárbara Heck (29) e Douglas Silva (33) conversaram nesta quinta-feira, 3, sobre o Big Fone.

Enquanto curtiam a piscina do BBB 22, a sister quis saber se o colega de confinamento atenderia o telefone caso ele tocasse.

"Você atenderia?", questionou ela. "Acho que não", respondeu o brother. "No começo pensei que não", confessou Bárbara. "Semana passada fiquei na dúvida. Mas acho que não atenderia, não", acrescentou o ator.

Bárbara confessou que não sabe qual reação teria caso o Big Fone tocasse, mas afirmou que não faria plantão, assim como outros participantes já fizeram. "Eu nunca faria plantão. Ia deixar tocar e sentir. Às vezes na empolgação a gente sai correndo", explicou.

Equipe de Bárbara Heck se pronuncia sobre alimentação da sister

A equipe de Bárbara Heck se pronunciou sobre a alimentação da sister no Big Brother Brasil 22 na tarde da última segunda-feira, 31. Os hábitos alimentares da participante virou assunto entre os brothers do confinamento, e a deixou visivelmente abalada. Com a repercussão do assunto, sua equipe afirmou que a sister está saudável.