Avó de Cristian Vanelli passa mal ao assistir edição do BBB 23

Dona Gege teve de ser hospitalizada após ver o neto Cristian Vanelli na edição do reality

A avó do brother Cristian Vanelli passou mal enquanto assistia o neto no BBB 23 na última terça-feira, 17. Ela teve de ir ao hospital, segundo as redes sociais do participante.

"Galera, recebemos a notícia agora que a vozinha do Cris foi hospitalizada ontem à noite. Ela tem 89 anos e passou mal assistindo ao programa", dizia o comunicado no Twitter de Cris.

A equipe então pediu que os seguidores orassem pela dona Gege."Queremos pedir boas energias e orações para que ela melhore. Vai ficar tudo bem, vó Gege!", completou, sem dar mais detalhes do estado de saúde.

A edição assistida pela avó de Cris teve conversas sobre votos nele e em sua dupla, o que deixou o brother ameaçado de ir ao paredão.

Confira comunicado da equipe de Cristian Vanelli: