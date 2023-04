Arthur Aguiar relembra vitória no BBB 22: "Fizemos história!"

O ator Arthur Aguiar relembrou sua conquista no BBB 22 e agradeceu o apoio dos fãs

Há 1 ano, Arthur Aguiar (34) conquistava o BBB 22 após disputar a grande final ao lado de Douglas Silva (34) e Paulo André (24). Ele foi declarado campeão do reality após conquistar 68,96% dos votos do público.

Nesta quarta-feira, 26, o ator decidiu recordar esse momento especial, e publicou em seu perfil no Instagram o vídeo com o discurso feito por Tadeu Schmidt (48). Além disso, o artista aproveitou para agradecer sua torcida, afirmando que eles fizeram história.

"Hoje faz 1 ano de um dos dias mais especiais e inesquecíveis da minha vida. Eu poderia escrever um texto gigantesco aqui e mesmo assim eu não ia conseguir explicar o que foi ter vivido tudo isso. Vou preferir deixar o vídeo e as palavras do Tadeu Schmidt conduzirem esse momento único! A vocês, meus pontos de luz, padaria, tias do sofá, o meu eterno MUITO OBRIGADO! Nós fizemos história!!! Amo vocês!", disse Arthur na legenda da publicou.

Os fãs do ator celebraram a conquista nos comentários. "Épico!!! Foi demais! Foi gigante! Foi o melhor!", afirmou uma seguidora. "Nosso maior orgulho! Te amamos pra sempre!", disse outra. "Quem gosta de você, não precisa ter vergonha de gostar de você. Você é o orgulho de quem mais importa!", comentou uma fã.

Confira a publicação de Arthur Aguiar sobre a vitória no BBB 22:

Arthur parabeniza campeã do BBB 23

O campeão do BBB 22, Arthur Aguiar, parabenizou Amanda pela vitória no BBB23 na noite da última terça-feira, 25. Ele aproveitou para comentar as críticas que recebeu quando ganhou o programa.

"Quero parabenizar a Amanda pela vitória dela no BBB 23. Confesso que não assisti o final, o último mês. Mas ela ganhou, foi escolhida pelo público. O que quero dizer para você, Amanda, primeiro é parabéns. Que te tragam coisas boas essa vitória. Sempre vai ter gente para falar. Sempre vão falar e desmerecer. Sempre vai ter alguém para falar alguma coisa. O que importa disso tudo é que você venceu, o povo te escolheu e acabou. Vida que segue", falou, se espelhando em sua própria vivência no jogo.

