Arthur Aguiar deixa conselho especial para o futuro campeão do BBB 24

Davi, Isabelle ou Matteus? Vencedor do BBB 22, Arthur Aguiar aconselhou o futuro campeão ou campeã da atual edição: 'Seja feliz'

O dia da grande final do Big Brother Brasil 24 chegou! Na noite desta terça-feira, 16, o público finalmente saberá qual brother é o vencedor da atual temporada após 100 dias de confinamento. Davi, Isabelle e Matteus são os finalistas do reality show da Globo e disputam o prêmio de R$ 2,92 milhões.

O ator e cantor Arthur Aguiar, campeão do BBB 22, deixou um conselho especial para o futuro vencedor ou vencedora da edição. Ao site do Gshow, o famoso deixou um recado tranquilizando o brother ou sister sobre a vida após o programa.

"Não se cobre tanto para voltar para a realidade. A gente sai bem atordoado. São muitas informações. Eu preferi não assistir muita coisa, preferi tentar viver o momento. Escolher as pessoas certas para você ouvir. Vão aparecer muitas pessoas à sua volta querendo muita coisa, falando muita coisa", iniciou Arthur.

E completou: "Se apega nas pessoas que você já conhece e deixa elas te ajudarem no filtro das pessoas que vão chegar. Esteja aberto a todas as oportunidades e aproveite bastante este momento, o prêmio, foi muito merecido. Fica com Deus e espero que seja uma nova etapa muito abençoada e próspera, e que você seja muito feliz".

Além do cantor, outra campeã da competição também deixou um recado. A médica Amanda Meirelles, do BBB 23, enviou três dicas para o futuro vencedor do BBB 24. "Primeiro, viva sua vida como você sonhou em viver e não como as pessoas vão tentar impor com que você viva", disse.

"Segundo, você não chegou até aí sozinho. Muitas pessoas passaram dias e dias votando em você. Seja um bom exemplo para a vida delas. Terceiro, nos momentos difíceis, lembre-se do seu propósito", finalizou a vencedora do Big Brother Brasil 23.

Como será a final do BBB 24?

A noite da final contará com a presença dos 23 ex-participantes no jardim da casa. Pela primeira vez na história do programa, os ex-brothers e ex-sisters da edição estarão pertinho dos finalistas, assistindo os principais momentos e o anúncio do vencedor.

Já na parte interna, os finalistas também serão telespectadores e acompanharão a festa pela tela da sala enquanto aguardam o resultado da votação popular que consagrará o campeão.

O programa ainda irá exibir o clima das torcidas nas cidades dos finalistas em links ao vivo com repórteres locais. O momento será mostrado em três grandes telões instalados no gramado da casa.

O dia seguinte à final, o dia 101 das edições passadas, que contava com a reunião dos ex-participantes, esse ano será marcado pelo Prêmio Gshow BBB. O programa especial relembrará momentos de destaque dos brothers, escolhido através do voto popular, de sete categorias: melhor destempero, maior tempo de tela, a fanfic da edição, a treta mais subterrânea, momento absolute cinema, shipp e meu protagonista da história.

A edição será transmitida ao vivo na quarta-feira, 17, a partir das 17h, no Gshow e Globoplay sob o comando de Ed Gama, Mari Gonzalez e Micheli Machado.