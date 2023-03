Expulso do BBB 23, MC Guimê deixa fãs em alerta após tomar decisão radical

Expulso do BBB 23, MC Guimê toma atitude drástica e deixa fãs apreensivos; veja o que ele fez!

Nesta quinta-feira, 30, duas semanas após a grande reviravolta na vida de Mc Guimê, o funkeiro tomou uma atitude drástica que deixou em alerta os seguidores nas redes sociais.

Após ser expulso do Big Brother Brasil 23, junto com Cara de Sapato por assédio e importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez, o funkeiro resolveu tomar uma atitude inesperada: ele se afastou da internet e arquivou (ou deletou) por completo seu feed de publicações no Instagram, deixando apenas três posts que relembram sua passagem pelo reality.

O perfil de Guimê no Instagram com mais de 10 milhões de seguidores, que antes tinha diversas fotos e momentos do artista, hoje se encontra com a foto principal com um emoji de coração partido, acompanhada da seguinte frase na biografia: "fé e marcha!".

Além disso, o astro apagou todos os indícios de seu relacionamento com a ex-esposa, Lexa, e também removeu todos os detalhes de sua carreira na plataforma de mídia digital.

"Será que foi hackeado?", questionou um. "Precisa recomeçar", apontou outro. "Passada, apagou até com a Lexa", disse mais uma. Esses foram os comentários de alguns internautas que notaram a ausência do ex-brother nas redes.

Mãe de MC Guimê se posiciona sobre a expulsão do filho: "Foi uma arapuca!”

Após toda reviravolta envolvendo Mc Guimê, a mãe do cantor não hesitou em defender o filho após ele ser acusado de importunação sexual contra Dania Mendez no BBB23.

"Força! Deus está contigo, viu? Você é uma pessoa boa. Tudo isso foi uma arapuca. Eu queria muito te pegar no meu colo, te proteger, arrancar toda essa dor para mim", começou ela em um desabafo exposto nas redes sociais.

Na sequência, por meio dos Stories do Instagram, Maria Cristina prosseguiu: "Te amamos muito. Você sempre foi exemplo. O inimigo agiu, mas não permita que te faça pensar diferente, amor, orgulho das nossas vidas. Filho, estamos sempre com você até o fim", completou.