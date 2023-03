Após a saída de Dania do BBB 23, Key Alves deve continuar no reality do México. Saiba mais!

Empresária de Key Alves responde ao ser questionada se Key Alves vai continuar ou não no reality show La Casa de Los Famosos após a saída de Dania Mendez do BBB 23

Depois da notícia de que Dania Mendez já saiu da casa do BBB 23, da Globo, os internautas começaram a questionar se Key Alves também vai sair ou não do reality show La Casa de Los Famosos. Nesta sexta-feira, 17, a empresária da jogadora de vôlei, Fernanda Paschoa, contou à colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, a atleta deve continuar no reality gringo por enquanto.

A colunista contou que a previsão é que Key vai participar da edição desta noite do La Casa de Los Famosos. “Pela informação que a gente teve, hoje vão mostrar a Key ao vivo lá do México, para o pessoal [do BBB 23] saber”, disse ela.

Então, a empresária contou que Key segue fazendo o roteiro previsto no La Casa de Los Famosos, incluindo uma prova de interpretação de uma cena de novela. “A Globo entrou em contato dizendo que, por enquanto, mantém. A gente falou com eles hoje. Então, a Key segue lá. A gente estava acompanhando e rindo. Ela está colocando o figurino da novela que estão ensaiando por lá, por causa da prova da comida. Ela está com uma peruca superengraçada. Por enquanto, segue no jogo, com essa brincadeira lá no México”, declarou.

Saiba como foi a despedida de Dania Mendez do BBB 23

Nesta sexta-feira, 17, a produção pediu para Dania Mendez arrumar sua mala e ela foi embora do programa pouco depois. Antes de sair, ela se despediu dos colegas e ainda ganhou um presente da produção.

"Obrigada a todos. Vocês são seres lindos, que tudo isso fique no jogo, que todos os problemas e todas as brigas fiquem aqui, porque lá fora temos uma vida linda. Que isso fique aqui. Levem o melhor de cada pessoa, o mais bonito. O ruim fica aqui. E que ganhe o melhor. Aproveitem isso aqui. eu vou seguir com o meu programa com minha outra família. Eu tenho uma família nova brasileira. Estou muito feliz", finaliza a artista.

O presente da produção para Dania foi nada menos do que um roupão do BBB23! Dania conta que viu Bruna Griphao com o roupão do Líder e pensou que queria um para levar para casa. Ela, então, veste o roupão do BBB 23 e diz que está muito feliz

"Melhor experiência da minha vida. Sou muito abençoada, meus companheiros queriam estar aqui e foi eu que vim, e conheci uma nova família", agradeceu a mexicana.