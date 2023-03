BBB23: Dania Mendez se despede de brothers

A mexicana Dania Mendez agradeceu a passagem pelo reality e abraçou os brothers

Dania Mendez se despede dos brothers na sala da casa do BBB 23 depois de arrumar as malas. A mexicana deixa a casa nesta sexta-feira, 17, e apesar dos altos e baixos não deixou de agradecer os brothers pela experiência dentro da casa mais vigiada do Brasil.

"Obrigada a todos. Vocês são seres lindos, que tudo isso fique no jogo, que todos os problemas e todas as brigas fiquem aqui, porque lá fora temos uma vida linda", disse a mexicana falando o nome de cada um.

Depois, ela abraça um por um, deixa um recadinho especial para cada participante e complementa. "Que isso fique aqui. Levem o melhor de cada pessoa, o mais bonito. O ruim fica aqui. E que ganhe o melhor. Aproveitem isso aqui. eu vou seguir com o meu programa com minha outra família. Eu tenho uma família nova brasileira. Estou muito feliz", finaliza a artista.