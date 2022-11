Após especulação, Roberta Miranda fala sobre participação no BBB 23: ''Trarei muita audiência''

Após notícia de que estaria no grupo Camarote do BBB 23, cantora Roberta Miranda comenta se irá participar do reality da TV Globo

CARAS Digital Publicado em 20/11/2022, às 11h10

Após suposto convite para participar do Big Brother Brasil 23, a cantora Roberta Miranda (66) usou as redes sociais para comentar se irá participar do reality da TV Globo!

No sábado, 19, a sertaneja se manifestou após a repercussão da notícia de que estaria no grupo Camarote da edição do ano que vem da atração, ela contou o que faria caso entrasse na casa mais vigiada do Brasil.

Esbanjando bom humor, a famosa brincou em sua conta no Twitter que atrairia bastante audiência ao programa, mas afirmou que seria expulsa.

"Verdade!! Pagando milhões que mal tem [risos] afinal vou andar semi nua, da porrada em otário acordar tarde Serei expulsa nas primeiras horas!! [risos] Mas trarei muita muita audiência", escreveu Roberta Miranda.

Vale lembrar que recentemente, Boninho (60), diretor do BBB, precisou desmentir boatos de que Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, é um dos possíveis participantes do reality. "Eu tinha prometido não desmentir mais nada, mas como adoro a dupla e o início do ano está aí, não quero atrapalhar a contratação de shows de vocêe. Então é fake… falei!!! Mas quem sabe eles não cantam em uma festa pra gente!", disse o marido de Ana Furtado.

Roberta Miranda fala de sexualidade e diz que já namorou travesti

A cantora Roberta Miranda não fugiu da pergunta sobre a sua sexualidade em uma entrevista para o colunista Leo Dias, do site Metrópoles. Ela contou que não se define dentro de uma orientação sexual e revelou que já teve um romance com uma travesti no passado.

“Não sei se meu negócio é menino, se é menina ou se é travesti. Eu namorei uma travesti. Ali tinha completo – metade homem, metade mulher. Quem come de tudo não passa vontade”, disse ela. Porém, o romance com travesti não foi para a frente por causa da família da cantora. “Ela era linda, morena, olhos verdes! Meu Deus”, relembrou. “Minha mãe nunca me viu com mulheres, e ela também não entendia. Os meninos que eu namorava eram recebidos dessa forma muito rude e eles se afastavam”, contou ainda.

