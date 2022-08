Roberta Miranda fala de sua sexualidade e diz que já namorou um travesti

Roberta Miranda abre o jogo sobre sua sexualidade em nova entrevista para Leo Dias

CARAS Digital Publicado em 17/08/2022, às 15h46

A cantora Roberta Miranda (65) não fugiu da pergunta sobre a sua sexualidade em uma entrevista para o colunista Leo Dias, do site Metrópoles. Ela contou que não se define dentro de uma orientação sexual e revelou que já teve um romance com um travesti no passado.

“Não sei se meu negócio é menino, se é menina ou se é travesti. Eu namorei um travesti. Ali tinha completo – metade homem, metade mulher. Quem come de tudo não passa vontade”, disse ela. Porém, o romance com travesti não foi para a frente por causa da família da cantora. “Ela era linda, morena, olhos verdes! Meu Deus”, relembrou.

Então, Roberta Miranda relembrou: “Minha mãe nunca me viu com mulheres, e ela também não entendia. Os meninos que eu namorava eram recebidos dessa forma muito rude e eles se afastavam”.

