Após desentendimento com ex-mulher, Lucas Henrique ganha novo celular

Lucas Henrique, do BBB 24, ganha novo celular após recusar a entrega de seus pertences por sua ex-mulher, Camila Moura; saiba mais!

Após sua saída do BBB 24, Lucas Henrique ainda ficou sem seu celular. Isso porque o professor se recusou a receber seus pertences, que estavam com sua ex-mulher, Camila Moura, durante seu confinamento. Contudo, o ex-brother finalmente ganhou um celular novo!

Nesta quinta-feira, 11, o também ex-BBB MC Bin Laden contou que Buda, como Lucas foi carinhosamente apelidado, ganhou um celular novo. Em seu perfil oficial do X, antigo Twitter, o cantor publicou uma foto onde o professor exibiu seu novo dispositivo.

"Kkk Buda tá de celular novo tá exquece que ele tá on agora. Ativei Modo fofoqueiro fui", escreveu Bin em suas redes sociais. A publicação aconteceu logo após o portal LeoDias afirmar que Lucas Henrique recusou a entrega de seus pertences por sua ex-esposa, que terminou seu relacionamento enquanto ele ainda estava no programa.

Kkk Buda tá de celular novo tá exquece q ele tá on agora 🥱. Ativei Modo fofoqueiro fui💤 pic.twitter.com/eIJojwtfek — MC BINN (@mcbinladen) April 11, 2024

Saiba o que aconteceu com os pertences de Lucas Henrique

De acordo com o portal Leo Dias, Lucas Henrique teria se recusado a receber seus pertences após sua eliminação do BBB 24. Em contato com a assessoria da influenciadora digital Camila Moura, ex-esposa do professor, o ex-brother não quis receber os itens de jeito nenhum.

"A Camila não pode entregar em um Uber. O Buda não quer que ninguém entregue, nem mesmo o amigo, nem a Camila e nem ninguém da equipe dela. A Globo pediu que ela mandasse as coisas dentro de um Uber", disse o assessor.

Segundo ele, a escolha de Lucas teria atrapalhado a agenda de sua ex-esposa. "Por conta da procuração, que a impede de enviar esses pertences por qualquer pessoa, Camila não pode retornar para São Paulo para cumprir com seus compromissos. Ela tem consulta com psicólogo amanhã em São Paulo e não vai poder ir porque ele não quer receber os próprios pertences, a não ser que seja pela Uber. Ela não pode enviar por Uber, porque eles podem alegar que os itens não foram entregues ou que ficou faltando algo", explicou.