Ao ver algumas cenas, amiga de reality de Dania Mendez prevê eliminação dela

Amiga de Dania Mendez acha que atitude dela com os homens da casa pode prejudicá-la

A amiga de Dania Mendez, Paty Navidad, também participante de 'La Casa de los Famosos', acha que ela será a próxima eliminada do programa quando voltar aos Estados Unidos.

Isso porque os participantes do reality viram algumas das interações de Dania com os homens na casa. Sem saber que houve atitudes forçadas por parte de MC Guimê e Cara de Sapato, os participantes do reality acham que a mexicana pode sair como culpada.

"Pode custar a saída dela. É a verdade. Fico triste por dizer isso, porque gosto muito dela. Mas são erros que cometemos. Que pena", disse Navidad.

Vale lembrar que ela entrou no BBB 23 se relacionando com um participante de seu reality original, Arturo, que viu algumas das cenas e ficou abalado. No entanto, há quem diga que ele é abusivo com ela e está fazendo cena para conquistar o público. Em um dos momentos do programa, ela diz a ele que não quer nada sério com ninguém.

Veja:

Paty piensa que el comportamiento de Dania en Brasil puede costarle la salida de la casa #LCDLF3pic.twitter.com/XgU4drdyYZ — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) March 16, 2023