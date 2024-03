Ana Maria Braga comenta interação de Lucas Henrique e Pitel: "Que situação"

Após interação entre Lucas Henrique e Pitel na pista de dança, Ana Maria Braga opinou sobre o momento no 'Mais Você'. "Onde vamos parar?"

A última festa do BBB 24 está dando o que falar! Nesta quinta-feira, 21, Ana Maria Braga e Tati Machado comentaram sobre o que rolou durante a festa da Líder Giovanna e a apresentadora desaprovou interação entre Lucas Henrique e Pitel.

"Mas, meu Deus, como que faz isso? Que situação!", disse ela. "Sem comentários. Gente, onde vamos parar?", finalizou ao assistir o momento completo.

Tati Machado também comentou sobre a situação vivida por Buda. Ele entrou no reality casado com Camila Moura, que não gostou de suas últimas atitudes dentro da casa e já conta com 2,8 milhões de seguidores. "O Big Brother do Buda do lado de fora vai ser muito interessante", analisou.

"Tô doida pra receber ele aqui, uma hora vou conversar com ele...", brincou Ana Maria, que entrevista os participantes eliminados do programa.

Buda e Pitel dançam juntos e se aproximam demais

Sem saber que está solteiro e que sua ex-esposa, Camila Moura, viralizou na internet após se pronunciar sobre seus flertes com Pitel na casa do BBB 24, Lucas Henrique continua protagonizando momentos de proximidade com a sister no reality show.

Inclusive, na festa do líder, na última quarta-feira, 20, o professor de capoeira deu o que falar ao dançar bem perto da assistente social. Um possível clima entre os dois participantes rolou ao se movimentarem ao som de Beautiful. Durante o momento, Buda até pegou na cabeça e cabelos da alagoana.

Ainda nos últimos dias, Pitel zombou de Lucas Henrique sobre ele não ter casa para voltar após o fim do programa. Vale lembrar que ele ficou bastante preocupado ao não ver a até então esposa no vídeo do anjo.

Diante da situação, Camila Moura foi acusada de ter combinado com Lucas Henrique de fingir um caso no BBB 24 para chamarem a atenção. A professora de História então não aceitou os comentário e rebateu sobre estar realmente decepcionada e focada em separar.