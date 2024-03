BBB 24: Buda e Pitel dançam juntos e se aproximam demais; veja

Em festa do líder, Buda e Pitel dançam juntinhos e proximidade dos brothers chama a atenção; vídeo do momento deu o que falar

Sem saber que está solteiro e que sua ex-esposa, Camila Moura, viralizou na internet após se pronunciar sobre seus flertes com Pitel na casa do BBB 24,Lucas Henrique, continua protagonizando momentos de proximidade com a sister no reality show.

Inclusive, na última festa do líder, nesta quarta-feira, 20, o professor de capoeira deu o que falar ao dançar bem perto da assistente social. Um possível clima entre os dois participantes rolou ao se movimentarem ao som de Beautiful. Durante o momento, Buda até pegou na cabeça e cabelos da alagoana.

Ainda nos últimos dias, Pitel zombou de Lucas Henrique sobre ele não ter casa para voltar após o fim do programa. Vale lembrar que ele ficou bastante preocupado ao não ver a até então esposa no vídeo do anjo.

Diante da situação, Camila Moura foi acusada de ter combinado com Lucas Henrique de fingir um caso no BBB 24 para chamarem a atenção. A professora de História então não aceitou os comentário e rebateu sobre estar realmente decepcionada e focada em separar.

Camila Moura se pronuncia e faz pedido para Boninho

A esposa de Lucas Henrique, ou melhor ex-mulher após os últimos acontecimentos envolvendo o brother e Pitel na casa, está dando o que falar na rede social. Inclusive, a professora de História, Camila Moura, conquistou mais de um milhão de seguidores.

Após conquistar vários internautas com suas publicações debochadas e até colocando hashtag fazendo torcida para Davi, Camila Moura se pronunciou nos stories explicando que está há mais de 15 anos com Lucas e que o combinado era que traição não seria apenas algo físico, mas também de flerte, como ele fez com Pitel. Além disso, ela também fez um pedido para Boninho para arrematar a vingança que anda fazendo contra o ex-marido. Veja mais aqui.