Ana Maria Braga choca ao levantar a perna igual à Alane do BBB 24: ‘Meu Deus’

Após eliminação do BBB 24, Alane participa do ‘Mais Você’ e se emociona ao receber homenagens especiais de Ana Maria Braga

Eliminada do Big Brother Brasil 24, Alane marcou presença no tradicional café da manhã do ‘Mais Você’ e foi muito bem recebida por Ana Maria Braga nesta segunda-feira, 15. A veterana da Globo chocou ao imitar um gesto da bailarina e levantar a perna ao vivo. Além disso, ela também surpreendeu ao apostar em uma tendência que a ex-sister lançou.

Enquanto entrava ao vivo no programa, Alane comemorou levantando sua perna. Ana Maria decidiu tentar arriscar um passo igual à bailarina, que transformou o gesto em sua marca registrada: “Aí meu Deus. Será que eu consigo?”, disse a apresentadora, enquanto dava um chutinho ainda sentada com a ajuda dos braços em homenagem à ex- sister.

Na sequência, Ana comemorou sua elasticidade enquanto Alane ficou chocada e gritou de felicidade: “Meu Deus! Eu zerei a minha vida inteira”, disse emocionada. Além de levantar a perna até o limite, a apresentadora também encontrou outra forma de homenagear a paraense ao apostar em alguns acessórios que ela viralizou fora do programa.

Ana Maria Braga levantando a perna igual a Alane 🗣️pic.twitter.com/GDFSb2EUVb — Central Reality #BBB24 (@centralreality) April 15, 2024

Durante suas participações no ao vivo do reality, Alane costumava usar um brinco diferentão com folhas de tamba-tajá. Louro Mané até comentou sobre a escolha da veterana: "E esse brinco? Que coisa mais linda", disse o fantoche, enquanto a apresentadora aproveitou para mostrar que também investiu em um anel com a mesma planta: "Se já não bastasse é conjunto!", disse.

Ana Maria usando brinco em homenagem a Alane pic.twitter.com/MHOngAB8yB — Central Reality #BBB24 (@centralreality) April 15, 2024

Vale lembrar que em sua estadia, Alane viralizou ao levantar a perna após uma briga com Fernanda, que detonou a perna da paraense afirmando que estava 'meio molenguinha'. Apesar da ofensa, a bailarina transformou o gesto em sua marca registrada e também foi homenageada por Sabrina Sato durante sua visita na casa mais vigiada do Brasil.

Em determinado momento, os brothers se sentaram no sofá da sala enquanto a apresentadora conversava de pé. "Deixa eu dar um chutinho em homenagem à Alane", disse antes de levar a perna igual à bailarina. A paraense gritou e vibrou ao ver Sabrina a imitando. "Maravilhosa! Que flexibilidade! Linda, linda linda!", disparou, enquanto Fernanda olhava indignada.

Alane abre o jogo sobre possível aproximação com Fernanda:

Eliminada do Big Brother Brasil 24, Alane refletiu sobre sua trajetória no reality em sua entrevista no 'Bate-Papo BBB' na madrugada desta segunda-feira, 15. Durante o bate-papo, a bailarina relembrou a rivalidade declarada com Fernanda. No entanto, ela deixou claro que não tem intenção de levar as desavenças para fora do confinamento.