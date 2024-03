BBB 24: Fernanda relembra situação com sister e detona: "Ela é invejosa"

Em conversa com Leidy Elin, Fernanda não poupou ao chamar uma sister de invejosa

Fernanda detonou Alane em conversa com Leidy Elin durante a madrugada desta quarta-feira, 20, no Big Brother Brasil 24 no Quarto Gnomo.

A confeiteira comentou sobre a aproximação de Isabelle com as Fadas. "Eu acho essa junção tão esquisita da Cunhã com as garotas. Nem combina, sabe? Não é nem a mesma vibe", opinou.

Leidy concordou e contou que não sabia que a bailarina teria dito sobre as duas serem da mesma região."Tipo assim, só uma poderia ter espaço, né?", analisou a trancista.

A modelo explicou que a situação era em relação à dança: "Não, falou que fez com relação à dança. Do tipo: 'Nós somos duas do Norte, nós dançamos, somos bailarinas. Esse negócio assim, sabe?". "Só tinha espaço para uma? Que loucura", indagou Leidy.

Fernanda detonou Alane. "Tem que pedir para Giovanna falar direitinho o que ela ouviu. Essa menina, ela tem ciúmes. Ciúmes não, falei a palavra errada, ela tem inveja. Ela é invejosa", disparou.

Em seguida, Leidy citou que a paraibana olhou feio para Lucas Henrique quando Joelma ficou interagindo com ele durante a festa do BBB. "Olhando cheio de ódio porque ela estava dando muita confiança para o Lucas", relembrou.