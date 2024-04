Ana Clara surpreende elenco do BBB 24 com revelação: 'Não sabiam'

Durante o reencontro do elenco no 'BBB - A Eliminação', a apresentadora Ana Clara revelou um segredo dos bastidores aos ex-brothers

Após o fim do Big Brother Brasil 24, o elenco da atual temporada se reuniu na quarta-feira, 17, em um último encontro especial no programa 'BBB - A Eliminação: O Reencontro', transmitido no Multishow. Ao longo da atração comandada por Ana Clara Lima, os ex-brothers foram surpreendidos com uma revelação a respeito dos bastidores das compras do mercado.

Dentro do confinamento, o elenco era dividido entre VIP e Xepa, de acordo com a escolha do líder da semana. Com isso, alguns brothers eram selecionados para realizar a compra dos alimentos de cada grupo.

Eles, no entanto, ficaram chocados ao descobrir que a produção do reality show enviava itens adicionais do mercado. "Olha só, vocês não sabiam fazer as compras, na época do Vip e da Xepa… e a gente mandava comida até a mais! Tinha comida a mais!", revelou Ana Clara.

Após o reencontro, alguns ex-participantes do BBB 24 se reuniram em uma festa intitulada como 'after secreto' para comemorar o fim do reality show. O evento foi revelado através das redes sociais por Yasmin Brunet, que compartilhou com os fãs alguns momentos da madrugada.

Ana Clara invade casa do BBB 24 e leva bronca do Big Boss

Na última terça-feira, 17, aconteceu a grande final do BBB 24, que consagrou Davi como campeão do reality show da Globo. E logo após o anúncio, a ex-BBB e apresentadora Ana Clara Lima invadiu a casa do programa e levou bronca ao vivo do Big Boss.

Mostrando sua invasão ao vivo no Multishow, Ana Clara se ofereceu para tirar uma foto de Tadeu Schmidt com o grande campeão da edição. Mas parece que a produção não se agradou com seu atraso. Durante os cliques, Boninho deu um puxão de orelha ao vivo na apresentadora.

"Ana Clara, por favor, liberem o espaço", pediu o Big Boss, que recebeu resposta afiada da ruiva. "Não, vou liberar nada", disparou Ana, que continuou. "Olha, ninguém merece, sério. Não posso nem fazer meu trabalho duplo aqui", disse ela, em tom de brincadeira. Em seguida, ela fez seu tour anual pela casa após a desocupação.