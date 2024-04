Ana Clara invade casa do BBB 24 e leva bronca do Big Boss: "Não vou liberar"

Após a grande final do BBB 24, Ana Clara invade a casa do reality show e leva bronca ao vivo do Big Boss; saiba o motivo!

Na última terça-feira, 17, aconteceu a grande final do BBB 24, que consagrou Davi como campeão do reality show da Globo. E logo após o anúncio, a ex-BBB e apresentadora Ana Clara Lima invadiu a casa do programa e levou bronca ao vivo do Big Boss.

Mostrando sua invasão ao vivo no Multishow, Ana Clara se ofereceu para tirar uma foto de Tadeu Schmidt com o grande campeão da edição. Mas parece que a produção não se agradou com seu atraso. Durante os cliques, Boninho deu um puxão de orelha ao vivo na apresentadora.

"Ana Clara, por favor, liberem o espaço", pediu o Big Boss, que recebeu resposta afiada da ruiva. "Não, vou liberar nada", disparou Ana, que continuou. "Olha, ninguém merece, sério. Não posso nem fazer meu trabalho duplo aqui", disse ela, em tom de brincadeira. Em seguida, ela fez seu tour anual pela casa após a desocupação.

Confira o vídeo:

Davi fala pela primeira vez sobre a vitória do BBB 24

O brother Davi é o campeão do BBB 24, da Globo. Ele recebeu mais de 60% dos votos do público para ganhar o prêmio de R$ 2.920.000 após disputar a final com Isabelle e Matteus. Logo depois do anúncio, ele foi entrevistado por Ana Clara no canal Multishow.

Ele contou que estava na expectativa de vencer o programa por causa de sua trajetória no reality show.“Batalhei e lutei, não desacelerei. Estava na expectativa de ser campeão. [A vitória] Foi muito além, ultrapassou as barreiras”, contou ele, e completou: "Toda a minha luta, minha garra, eu não parei em nenhum momento. Eu não desisti”.

Então, ele comentou que está grato por sua torcida. "Eu estou muito sem palavras para agradecer. O brasileiro acredito em todos os momentos em mim. Em nenhum momento eu deixei de me entregar”, declarou.

Por fim, ele contou que quer se casar com Mani Reggo, que é a sua namorada. "Vou casar. Vou comprar uma nova aliança. Eu ganhei!”, afirmou.