Amanda Meirelles recebe carro de R$ 200 mil que ganhou no 'BBB 23'

A médica Amanda Meirelles, que ganhou o 'BBB 23', exibiu o carro que ganhou no reality após disputar uma prova de resistência

Amanda Meirelles, a campeã do Big Brother Brasil 23, usou as redes sociais nesta sexta-feira, 11, para mostrar para os seguidores que recebeu o carro que conquistou no reality da TV Globo após vencer uma prova de resistência.

Para quem não se lembra, a médica ganhou o veículo depois de disputar a vaga para a final do programa comandado por Tadeu Schmidt com Aline Wirley. Após mais de 17 horas, a cantora desistiu da competição pois estava com vontade de ir ao banheiro.

Ao postar algumas fotos do veículo, que vale cerca de R$ 200 mil, em seu perfil oficial no Instagram, a ex-sister comemorou: "Uma mulher com seu carro novo, não quer guerra com ninguém. Foram mais de 17h de resistência, quem aqui lembra?", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os amigos e fãs parabenizaram Amanda. "Bora armar um rolê dos chevrolet, Mandinhaa! Hahahahah parabéns", escreveu Fred Bruno, que também ganhou um carro no reality. "Linda e merecedora", comentou a atriz Bruna Griphão. " Mais que merecido. Vamos dar um rolezinho, miga motora", escreveu a ex-BBB Larissa Santos. "Arrasou Amandinha! Todos nós vibramos com a sua vitória!", falou uma seguidora.

Confira a publicação:

Cara de Sapato se pronuncia sobre 'romance secreto' com Amanda

Após notícia de que teria terminado o romance secreto com a campeã do BBB 23, Amanda Meirelles, o lutador de MMA Antonio Cara de Sapato surgiu indignado nas redes sociais. Nos stories de seu Instagram, o atleta, que mora nos Estados Unidos, comentou que está no Brasil por conta de uma cirurgia no joelho direito e desmentiu os rumores de relacionamento com sua colega de confinamento no Big Brother Brasil e o 'acordo de fidelidade' que os dois tinham sobre manter a relação às escondidas do público.

"Pessoal, hoje acordei com uma fake news que tem me deixado muito chateado. Porque eu vim aqui pro Brasil pra fazer uma cirurgia, o que já tem mexido demais comigo, inclusive vai ser amanhã, e ter que lidar com isso hoje logo cedo é muito cansativo. Tão tentando criar narrativas sobre mim, minha conduta como homem, que simplesmente não existe. Eu e Amandinha criamos uma relação incrível dentro do programa e que aqui fora só se fortaleceu também. Mas nunca existiu namoro", garantiu ele. Veja a declaração completa!