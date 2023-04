Após mais de 17 horas, sister desiste da Prova da Finalista do BBB 23

Amanda e Aline Wirley disputaram a última prova de resistência do BBB 23

A última prova de resistência do Big Brother Brasil 23 chegou ao fim na tarde desta sexta-feira, 21, após mais de 17 horas de disputa.

Amanda e Aline Wirley competiam para garantir a vaga na final do reality show da TV Globo, e a cantora tomou a decisão de desistir da Prova da Finalista, pois estava com muita vontade de ir ao banheiro.

Para vencer a disputa, as sisters precisaram ficar sentadas, segurando o disco da marca patrocinadora, enquanto os bancos giravam. Elas podiam acionar o botão On Star para parar o giro do próprio banco por 30 segundos, mas só podiam usar o benefício 15 vezes durante a dinâmica.

Confira o momento que Aline desiste da prova:

Ultimo paredão

Com a desistência de Aline, Amanda está garantida na final do reality show, e a cantora disputa a preferência do público no último paredão do BBB 23 ao lado de Larissa e Bruna Griphao, a primeira e a segunda participante a desistir da prova, respectivamente.

A eliminação acontecerá no próximo domingo, 24, e depois, os fãs do programa votarão para decidir quem será a grande vencedora da edição.

