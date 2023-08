Cara de Sapato se pronuncia sobre 'romance secreto' com Amanda Meirelles

Após boatos de que terminaram relação, lutador de MMA Cara de Sapato surge irritado nas redes sociais e desmente 'acordo de fidelidade'

Após notícia de que teria terminado o romance secreto com a campeã do BBB 23, Amanda Meirelles, o lutador de MMA Antonio Cara de Sapato surgiu indignado nas redes sociais na manhã desta quinta-feira, 10.

Nos stories de seu Instagram, o atleta, que mora nos Estados Unidos, comentou que está no Brasil por conta de uma cirurgia no joelho direito, que acontecerá na sexta-feira, 11, e desmentiu os rumores de relacionamento com sua colega de confinamento no Big Brother Brasil e o 'acordo de fidelidade' que os dois tinham sobre manter a relação às escondidas do público.

"Pessoal, hoje acordei com uma fake news que tem me deixado muito chateado. Porque eu vim aqui pro Brasil pra fazer uma cirurgia, o que já tem mexido demais comigo, inclusive vai ser amanhã, e ter que lidar com isso hoje logo cedo é muito cansativo", iniciou ele.

"Tão tentando criar narrativas sobre mim, minha conduta como homem, que simplesmente não existe. Eu e Amandinha criamos uma relação incrível dentro do programa e que aqui fora só se fortaleceu também. Mas nunca existiu namoro. E nem essa coisa de acordo disso e daquilo. E diversas vezes, tanto eu, quanto ela, já falamos sobre isso. E o que não precisa ser combinado e bem acordado é que nós somos amigos e continuaremos sempre, sempre, sempre, apoiando um ao outro no que for preciso", declarou o lutador sobre a relação de amizade com a médica.

Ao finalizar, ele disse: "E é incrível como conseguem distorcer uma coisa tão genuína em algo tão sujo. E o que mais me decepciona nessa história toda é tentarem me colocar como uma pessoa irresponsável afetivamente e eu não vou aceitar essa posição de vilão. Eu vou tomar as providências e eu peço aos veículos de comunicação que se atentem à veracidade das informações que reproduzem, porque isso é muito chato e muito sério".

Em outro story, Sapato ainda escreveu: "Percebo que não é necessário muitas explicações. Seus amigos não precisam, seus inimigos não vão acreditar, e os estúpidos não irão entender. Então, guarde-se para quem realmente a mereças".

Amanda Meirelles revela o que fez com o prêmio do BBB 23

A ex-BBB e médica Amanda Meirelles já definiu o destino do seu prêmio milionário do reality show da Globo. Ela venceu o Big Brother Brasil 23 em abril deste ano e conquistou a fortuna de R$ 2.880.000. Agora, a estrela contou o que fez com o valor impressionante e mostrou que é bem contida em seus gastos.

Amanda revelou que colocou o dinheiro em um investimento após pagar uma viagem para os seus pais para Bariloche, já que eles queriam conhecer a neve. “O dinheiro está aplicado e rendendo. Com os rendimentos, eu pago a parcela do Fies (financiamento estudantil). Eu sempre lidei com o fato de não ter dinheiro. E agora que tenho eu vejo que a responsabilidade é muito maior. Então, sempre penso: 'Vale a pena comprar? Vale a pena gastar?'”, contou ela em entrevista na coluna Play, do Jornal O Globo.