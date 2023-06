Fred Bruno mostra reação do pai ao ganhar carrão de presente de aniversário

O jornalista Fred Bruno presentou o pai com o carro que ganhou no BBB 23 após disputar o Quarto Branco com Domitila Barros

Fred Bruno, ex-participante do BBB 23, presenteou o pai com um carrão! Nesta quinta-feira, 8, seu Dalson Nunes completou mais um ano de vida, e foi surpreendido pelo filhão com um presente muito especial.

Nas redes sociais, o jornalista e influenciador digital compartilhou um vídeo mostrando a reação do pai ao ganhar o carro. O veículo, aliás, foi conquistado pelo youtuber durante o confinamento do reality show da TV Globo, após ele vencer a disputa do Quarto Branco contra Domitila Barros, e custa mais de R$ 127 mil.

Ao dividir o momento especial, Fred falou sobre a felicidade que estava sentindo por realizar mais um sonho do pai. "Não importa quantas conquistas eu já tive, sempre vou continuar lutando pela alegria das pessoas que eu amo, principalmente da minha família!", afirmou ele.

"Sempre assisti o BBB, via as pessoas ganhando um carro e coloquei na minha cabeça que se eu entrasse, eu ganharia um carro pra dar de presente pro meu pai. Já proporcionei muitas coisas pra ele, mas vencer uma prova com o Brasil inteiro assistindo e depois de 18h conseguir esse presente, é um sentimento inexplicável! Três meses depois, no dia do aniversário dele, chegou o momento de entregar o GLORIOSO CARRO DO DALSÃO!", celebrou o ex-BBB, que relembrou sua vitória na disputa.

Por fim, o ex de Bianca Andrade confessou que durante a prova só pensava na felicidade do pai ao receber o carro, e ressaltou que isso o motivou a não desistir da prova. "O que me deu forças pra seguir firme foi imaginar exatamente essa cena: O sorriso do meu pai e o Neneco no banco de trás do carro! Parabéns, Papi! Te amo, obrigado por tudo o que você fez e faz por mim", completou ele, mostrando seu Dalso com o neto, Cris, de um ano, no automóvel.

Confira o vídeo de Fred presenteando o pai:

Fred analisa postura no BBB

O jornalista e influenciador digital Fred Bruno foi o primeiro convidado do videocast Fala, Galvão, comandado pelo apresentador e narrador esportivo Galvão Bueno, no YouTube, e falou sobre sua participação no reality BBB 23, da Globo.

No bate-papo, ele ressaltou que aceitar participar do programa foi a "experiência mais doida" que já viveu, e afirmou que tentou ser uma pessoa livre, leve e solta durante o confinamento, já que costuma ser amigo de todo mundo a sua volta.

Ele também revelou se ficou frustrado por ter perdido o favoritismo do público, já que após o anúncio da participação no reality, muitas pessoas já declararam torcida para ele. "[...] Aqui fora foi se criando uma expectativa muito grande. E lá dentro eu tinha uma estratégia de não me comprometer, de não ganhar voto. Aqui fora me chamaram de antijogo. Você sabe que qualquer coisa que a gente fale, isso pode comprometer a gente, a nossa carreira", refletiu.

