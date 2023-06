Ficou frustrado? Fred Bruno analisa postura no BBB 23: "Eu tinha uma estratégia"

"Tentei ser essa pessoa livre, leve e solta", confessou o jornalista e youtuber Fred Bruno ao analisar suas atitudes no BBB 23

O jornalista e influenciador digital Fred Bruno foi o primeiro convidado do videocast Fala, Galvão, comandado pelo apresentador e narrador esportivo Galvão Bueno, no YouTube, e falou sobre sua participação no reality BBB 23, da Globo.

No bate-papo, ele ressaltou que aceitar participar do programa foi a "experiência mais doida" que já viveu, e afirmou que tentou ser uma pessoa livre, leve e solta durante o confinamento, já que costuma ser amigo de todo mundo a sua volta. Ele também revelou se ficou frustrado por perder o favoritismo do público, já que muitas pessoas não gostaram de suas estratégias de jogo.

"[O BBB] Foi legal, o maior experimento social da face da terra...", afirmou ele, respondendo se o programa foi um trauma. "Eu não acho que a palavra seja um trauma, eu classifico com a experiência mais doida que eu já tive na minha vida. Eu tentei levar pra la isso de ser essa pessoa livre, leve e solta."

"Eu sempre vou querer ser amigo de todo mundo, nunca me imaginei discutindo com ninguém, mas eu entendi que ele extraiu de mim muito do que eu sou jogando futebol, aquilo ativa a competitividade que eu não sou o cara mais bonzinho do mundo", confessou. "Vivi de maneira leve lá dentro, a única maneira que eu tive pra viver. Fui solto quando tinha que curtir, mas obviamente que eu tive que me posicionar, vi que estava tomando porrada eu entrei no game, acertei e errei, assim como no futebol", analisou.

Fred reflete sobre perda do favoritismo

Galvão quis saber se Fred ficou frustrado por ter perdido o favoritismo do público, já que após o anúncio da participação no reality, muitas pessoas já declararam torcida para o youtuber, que sempre se mostrou muito competitivo nos vídeos que gravava para o Desimpedidos.

"Eu posso falar a verdade, sem problema nenhum. Em tudo que eu entro é com expectativa de ganhar, sempre quero ser o melhor, no Big Brother eu tinha muito isso. A final seria no dia do meu aniversário. Eu sempre me coloco lá em cima pela minha determinação", comentou.

"Aqui fora foi se criando uma expectativa muito grande. E lá dentro eu tinha uma estratégia de não me comprometer, de não ganhar voto. Aqui fora me chamaram de antijogo. Você sabe que qualquer coisa que a gente fale, isso pode comprometer a gente, a nossa carreira", refletiu.

"Eu falei: 'Não quero criar inimizades com ninguém'. Isso eu não quero na minha vida, isso é meu. É da minha vida, não quero ter inimizades, trato todo mundo bem, quero estar bem com todo mundo. A mesma coisa foi lá no Big Brother, entendeu?", completou.

Por fim, Fred revelou que participaria de outro reality. "Eu gostei, mas não voltaria. O tempo que eu tenho com o meu filho e com a minha família, eu não trocaria", justificou o jornalista, que é pai de Cris, fruto de seu relacionamento com Bianca Andrade.

Confira a entrevista na íntegra:

