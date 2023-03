BBB23: Fred diz que queria mandar Domitila tirar mão de carro: ‘Do meu pai’

Youtuber Fred Desimpedidos critica bastante postura de Miss Alemanha Domitila Barros durante Quarto Branco no BBB 23

Nesta quinta-feira, 9, o youtuber Fred, do canal Desimpedidos, venceu a disputa do Quarto Branco contra a Miss Alemanha Domitila Barros após ela deixar cair o objeto que definia se eles estavam na prova no Big Brother Brasil 23. Já no quarto do líder, o jornalista disse para a professora de educação física Larissa Santos, que teve vontade de mandar a rival tirar a mão do carro depois que ela mesma teria feito isso.

“Mano, ela ficava alisando o volante. Deu vontade de falar: ‘Tira a mão do carro do meu pai, caralh*! P*rra! Para de fazer isso”, explicou o youtuber, enquanto conversava com seu affair dentro da casa mais vigiada do país, vendo as fotos de sua família na televisão.

A fala de Fred foi em referência a um pedido que a própria Domitila teria feito no começo da prova, quando ela teria falado para que o youtuber parasse de bater no carro dela, que ainda não tinha seguro pago. O jornalista também criticou a postura da Miss durante a prova.

“Não vou conseguir não contar agora. Ela chegou naquela vibe”, disse Fred. “Mesma vibe que ela tava ontem aqui”, completou Larissa. “Eu cheguei falando: ‘E aí, Domi, você me deu uma carona’. Ela falou: ‘Te dei nada, não’”, relembrou o influenciador esporitivo.

Domitila lamenta ter perdido a dinâmica no Quarto Branco

Sozinha no Quarto Branco, Domitila chorou e desabafou sobre como está se sentindo após Fred ter saído como vencedor. "É isso aí Brasil. Nadei, nadei e morri na praia mais uma vez. A coisa que eu tinha mais medo aqui era o Quarto Branco. Vamos ver o que nos espera. É muito frustrante perder essa prova, nesse contexto. Mas eu dei o meu máximo. Eu não sei que horas são, mas acredito que eu fiquei muito tempo aqui dentro. No final, dei um cochilo e o negócio caiu da minha mão", contou.

E completou: "Ontem foi Dia das Mulheres e eu quero dizer: 'Força guerreira'. É sobre isso. Não é sobre cair, é sobre se levantar de novo. Chorei um pouquinho, mas botei as mãos nas minhas costas pra me lembrar que foi muito aguentar as conversas, o climão, ficar com os braços doendo. Mas a mente é o que dói mais. Enclausurada num carro, segurando um negócio, pressionando para não cair".