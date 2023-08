Amanda Meirelles, Laís Caldas, Sarah Aline e outras ex-BBBs se reúnem em evento

Diversas participantes do Big Brother Brasil, incluindo a campeã do BBB 23, se encontraram em evento

Nesta segunda-feira, 28, um evento de uma marca de roupas reuniu diversas participantes do Big Brother Brasil. Ex-BBBs de diversas edições do reality marcaram presença no desfile e compartilharam imagens do encontro nas redes sociais.

A participante do BBB 23 Larissa Santos compartilhou nos stories de seu Instagram imagens do encontro. Quem estava presente era a campeã do BBB 23 Amanda Meirelles, e a participante da mesma edição Sarah Aline.

De outras edições, Laís Caldas do BBB 22 também compareceu e do BBB 19, Elana Valenária e Isabela Cecchi marcaram presença. E a participante do BBB 18 e campeã do “No Limite”, Paula Amorim também estava lá.

Além das personalidades que acompanharam o desfile, outra ex-BBB estava presente. A participante do BBB 20, Flay cantou algumas músicas no evento. A artista surgiu com um body e meia calça brancos, e complementou o look com luvas da mesma cor.

A médica e vencedora deste ano do reality dirigido por Boninho apostou na beleza com um vestido longo rosa vibrante com uma fenda lateral. Amanda também publicou fotos de seu look e da noite com as ex-BBBs em seu Instagram. Quem também esbanjou poder e beleza com seu look, também rosa, foi a psicóloga e participante do BBB 23, Sarah Aline. O vestido longo de Sarah tinha recontes perto da cintura.

Outra participante da edição do BBB deste ano que esbanjou estilo foi Larissa Santos. A ex-namorada do youtuber Fred Desimpedidos escolheu um vestido longo branco para comparecer ao evento. A ex-BBB Paula Amorim surgiu com um vestido longo preto com estampa de folhas brancas. Já Elana Valenária apostou em um vestido curtinho preto em que deixou suas pernas à mostra e completou o look com uma bolsa azul e sandália gladiadora prateada.

Fotos: Leo Franco/AgNews

Reencontro!

Neste final de semana, outro reencontro muito esperado ocorreu. Os participantes do BBB 23,Fred Nicácio e Domitila Barros se reencontraram em uma viagem. A dupla posou para fotos em Fernando de Noronha.

“Um dia lindo com o meu irmão da vida, Fred Nicácio”, escreveu a modelo e ativista na legenda da postagem que ainda continha algumas fotos suas em frente à piscina da luxuosa pousada onde exibia seu look. Ainda nos stories de suas redes sociais, os participantes do BBB 23 mostraram que fizeram passeios por Fernando de Noronha e até fizeram refeições juntos na pousada onde estão hospedados.