Ex-BBBs Fred Nicácio e Domitila Barros se reencontram e posam para fotos: “Meu irmão”

Os participantes do BBB 23 Fred Nicácio e Domitila Barros se reencontraram em viagem e posaram para fotos

Neste sábado, 26, um reencontro causou comoção nas redes sociais. A modelo e ex-BBB Domitila Barros compartilhou em seu Instagram que participou de um reencontro muito esperado pelos espectadores do BBB 23.

A ativista e Miss Alemanha se encontrou com o colega de confinamento Fred Nicácio, e surpreendeu os seguidores ao compartilhar fotos do encontro. O médico e apresentador está hospedado na mesma pousada que Domitila em Fernando de Noronha.

Nas fotos, a dupla dinâmica do reality show dirigido por Boninho surgia de mãos dadas em frente a um cenário paradisíaco. Fred aparecia com uma camisa colorida aberta e um short pequeno. Já Domitila usava roupa de banho verde de crochê na parte de cima, e uma saia da mesma cor embaixo.

“Um dia lindo com o meu irmão da vida, Fred Nicácio”, escreveu a modelo e ativista na legenda da postagem que ainda continha algumas fotos suas em frente à piscina da luxuosa pousada onde exibia seu look. Ainda nos stories de suas redes sociais, os participantes do BBB 23 mostraram que fizeram passeios por Fernando de Noronha e até fizeram refeições juntos na pousada onde estão hospedados.

Os seguidores de Domitila adoraram as fotos do reencontro e rasgaram elogios à dupla nos comentários! “Adoro essa dupla”, comentou uma fã. E outra seguidora elogiou: “Maravilhosos”. Um perfil de fãs dedicado à Domitila escreveu: “Uma leoa selvagem com seu lookinho de biojoias veganas e com seus BFFs em Noronha não quer guerra com ninguém”.

“Eita que são eles”, ainda escreveu uma admiradora nos comentários. Outra fã da dupla ainda escreveu: “Melhor dupla do BB. Protagonistas e quem reclamar, reclame em casa”. Outra seguidora ainda tietou: “Eu amo uma duplinha”.

Vale lembrar que este não é o primeiro reencontro da dupla fora da casa mais vigiada do Brasil. Logo após o BBB 23, Fred e Domitila roubaram a cena ao surgirem no evento São João da Thay, organizado pela influenciadora Thaynara OG. A dupla foi fotografada dançando muito durante um show.

Novas regras!

A internet entrou em polvorosa ao ser anunciado que o BBB 24 terá mudanças em suas regras. A partir de agora, será apenas permitido um voto por CPF. Ou seja, os famosos mutirões acabaram.

"Atenção, preste muita atenção: o #BBB24 ainda não estreou, mas já traz novidades com uma nova dinâmica de votação. Na próxima edição do reality mais assistido pelos brasileiros, o público terá o direito de votar de duas formas diferentes: Voto da Torcida e Voto Único. Cada modelo terá o peso de 50% e o resultado final será a média ponderada dos dois formatos", diz a conta oficial do BBB.