Wanessa Camargo deu o que falar na web com sua expulsão do BBB 24 no último sábado, 2, depois de ser acusada de agressão contra Davi

Wanessa Camargo deu o que falar na web com sua expulsão do BBB 24 no último sábado, 2, depois de ser acusada de agressão contra Davi. De acordo com o brother, a cantora teria dado um tapa em sua perna enquanto ele estava dormindo após uma festa do reality. Além de Wanessa Camargo, confira os ex-BBBs que foram expulsos do reality por agressão.

No BBB 16, Ana Paula Renault foi desclassificada do reality show após dar dois tapas no rosto do participante Renan. Na época, o brother foi ao confessionário para relatar a agressão para a produção do programa, o que resultou na expulsão da sister.

No ano seguinte, Marcos Harter foi expulso do BBB 17. Durante o programa, ele vivia um relacionamento com Emily e os espectadores apontavam sinais de atitudes abusivas do brother com a vencedora da edição. Em uma das discussões do então casal, ele apertou o braço da sister e deixou marcas na participante. A produção considerou as agressões e expulsou Marcos Harter na última semana do programa.

Outra ex-BBB que passou por expulsão do programa foi Hariany, que teve que deixar o BBB 19 após dar um empurrão na colega de casa, Paula von Sperling, durante uma festa. Em 2022, Maria também foi expulsa do BBB. A atriz foi desclassificada por atingir um balde na cabeça de Natália enquanto despejava água suja na modelo.

No último sábado, 2, Wanessa Camargo foi chamada ao confessionário e a equipe do BBB anunciou sua expulsão depois da denúncia de Davi: "Recebemos uma denúncia de agressão. Essa noite, no final da festa, o Davi disse que você deu um tapa nele enquanto ele estava dormindo e ele se sentiu agredido com esse tapa. Por conta desse tapa, dessa agressão e da denúncia dele, você vai ter que deixar o Big Brother agora”.

Depois que a artista deixou o reality show, o Big Boss fez questão de reforçar os valores do programa com um alerta: "Mimimi de agressão não existe. Agressão é alguma coisa que tem uma relação física. Fora isso, façam o que vocês quiserem. Acender a luz do quarto, roubar comidinha do amiguinho, botar uma cadeira no caminho, o problema não é nosso".

"O que nós iremos avaliar é agressão física, que pode ser pequena, grande, média, de acordo com a relação que vocês têm com a pessoa. Susto, que alguém bater com a mão, isso não é agressão física. Parem de mimimi, jogo que segue", finalizou o aviso do BBB.