Além de Bruna Griphao, relembre outras mulheres que tiveram relacionamentos abusivos no BBB

Atriz, Bruna Griphao recebeu alerta de Tadeu Schmidt sobre sua relação com Gabriel Fop

A primeira semana da 23ª edição do Big Brother Brasil já trouxe discussões relevantes para a casa mais vigiada do país e para as redes sociais também. No último domingo, 22, o apresentador Tadeu Schmidt mandou um recado para Bruna Griphao e Gabriel Fop e fez um alerta para a relação tóxica que os dois estão vivendo. No entanto, essa não é a primeira vez que um casal apresenta traços abusivos dentro do reality e passam por uma situação semelhante. Relembre a seguir.

O caso que mais chamou a atenção do público aconteceu na 17ª edição do programa. A estudante Emily Araújo, campeã da edição, e o médico Marcos Harter se envolveram ao longo do programa e se tornaram um casal com um relacionamento abusivo. O ex-BBB chegou a ser indiciado por lesão corporal com base na Lei Maria da Penha.

Na época, Araújo tinha 19 anos e Harter, 36. A agressão aconteceu em uma das frequentes discussões dos dois, quando o médico gritou com a estudante e a colocou contra uma parede, apontando o dedo indicador para o seu rosto. Depois de alguns momentos, a jovem disse: "Olha aqui, tu me beliscou de novo, Marcos. Tu apertou meu pulso, tá doendo".

Ela relatou a situação no confessionário e as lesões foram analisadas. Logo depois, o médico foi expulso do reality show. Recentemente, a ex-BBB comentou a situação entre Griphao e Fop em seu Twitter e ainda revelou que, após sua participação no programa, precisou fazer acompanhamento psicológico por quatro anos.

Antes, outro caso que chocou o país aconteceu na 12ª edição do programa. Na ocasião, o brother Daniel Echaniz foi expulso do programa após uma suspeita de abuso sexual contra a participante Monique Amin. Tudo aconteceu quando os dois foram para o edredom após uma festa, e a sister parecia estar desacordada.

Echaniz chegou a ser investigado pela polícia do Rio de Janeiro, que abriu um inquérito para apurar o ocorrido. Amin prestou um depoimento alegando que a relação foi consensual e o ex-BBB acabou sendo absolvido do caso. No entanto, anos depois, ela voltou a público e afirmou que não se lembrava com clareza do que tinha acontecido naquela noite.

Além disso, as relações abusivas podem ultrapassar relacionamentos amorosos. Na última edição do reality, o BBB 22, o campeão Arthur Aguiar foi acusado de gaslighting contra a médica Laís Caldas. O abuso psicológico consiste em o abusador distorcer ou inventar informações com a intenção de fazer com que a vítima duvide da própria sanidade e da capacidade de ler a realidade.