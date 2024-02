Zé Neto reaparece em vídeo após ser diagnosticado com dengue

Longe dos palcos mais uma vez, o cantor sertanejo Zé Neto mostra exercício para se recuperar no tratamento contra a dengue

O cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, compartilhou mais um passo do seu tratamento para superar a dengue. Ele foi diagnosticado com a doença há poucos dias e está empenhado em se recuperar logo para voltar aos palcos.

Na noite de quarta-feira, 7, o artista apareceu correndo de uma esteira sob o olhar de uma profissional da saúde e tendo a sua respiração monitorada para o exame. Com isso, ele mostrou que está bem e se recuperando.

Na legenda, ele destacou a força de vontade para passar por esta fase. “Nunca mostre o tamanho do seus problemas pra Deus. Mas mostre o tamanho do seu Deus pros seus problemas. Bora pra cima ,tá tudo bem turma ,vamos pra cima. Graças a Deus já na ativa outra vez", disse ele.

O diagnóstico de dengue por revelado pela equipe do sertanejo em um comunicado oficial no dia 2 de fevereiro. "Zé Neto é mais uma vítima do surto de dengue! Lamentamos informar que o cantor Zé Neto foi diagnosticado com dengue. Seguindo orientações médicas, ele deverá manter repouso por três dias para recuperação adequada. Com isso, os shows da dupla Zé Neto & Cristiano programados para este fim de semana (02, 03 e 04 de fevereiro) em Peruíbe/SP, São José Dos Campos/SP e Fernandópolis/SP respectivamente, estão cancelados. Contamos com a compreensão de todos, e seguimos na torcida que este surto seja controlado o mais breve possível", diz o comunicado.

Vale lembrar que Zé Neto voltou aos palcos há poucos meses depois de sofrer um acidente de carro. No segundo semestre de 2023, ele se afastou da carreira enquanto se recuperava do acidente, no qual seu veículo capotou na estrada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zé Neto (oficial) (@zenetotoscanooficial)

Mulher de Zé Neto fala sobre acidente do marido

Em dezembro do ano passado, em entrevista à CARAS Brasil, Natália Toscano falou sobre a recuperação do marido, o sertanejo Zé Neto, que sofreu um acidente de carro no início de dezembro. "O Zé está tendo uma ótima recuperação graças a Deus, então estamos num momento de aproveitar a família, com muito amor sempre", declarou a influenciadora digital.

Em 5 de dezembro, Zé Neto, da dupla com Cristiano, estava na BR-153, em Fronteira (MG), quando seu carro capotou após uma colisão. O artista foi encaminhado para o Hospital de Base de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, e sofreu uma fratura na costela e outros ferimentos. Na época, a assessoria do cantor afirmou que ele deixava seu rancho em Minas Gerais e estava indo até a cidade interiorana.