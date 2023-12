Natália Toscano atualiza recuperação de Zé Neto após acidente: 'Celebrar o renascimento'

Em entrevista à CARAS Brasil, influenciadora falou sobre a recuperação de Zé Neto, dupla de Cristiano, após acidente de carro em 5 de dezembro

Nos preparativos para celebrar o Natal, Natália Toscano (32) terá um significado especial para a data neste ano. Em entrevista à CARAS Brasil, a influenciadora falou sobre a recuperação do marido, o sertanejo Zé Neto (33), que sofreu um acidente de carro no início de dezembro.

"O Zé está tendo uma ótima recuperação graças a Deus, então estamos num momento de aproveitar a família, com muito amor sempre", declara. Em 5 de dezembro, Zé Neto, da dupla com Cristiano, estava na BR-153, em Fronteira (MG), quando seu carro capotou após uma colisão .

O artista foi encaminhado para o Hospital de Base de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, e sofreu uma fratura na costela e outros ferimentos. Na época, a assessoria do cantor afirmou que ele deixava seu rancho em Minas Gerais e estava indo até a cidade interiorana.

De acordo com a polícia, o carro de Zé Neto colidiu lateralmente com o eixo de uma carreta e, após o impacto, o veículo ficou atravessado na pista, causando uma interdição no fluxo. Em seguida, outros dois automóveis também se envolveram na batida. Segundo a PRF, cinco pessoas ficaram feridas.

O cantor ficou internado por seis dias, e deixou o hospital em 11 de dezembro. Ao lado de Cristiano, o sertanejo voltará aos palcos na próxima quinta-feira, 28, em Xangri-lá, no Rio Grande do Sul. Para Toscano, o momento agora é de gratidão pela recuperação do marido.

"Só tenho a agradecer a Deus por esse livramento, meu coração é só gratidão! Sem dúvidas este Natal e Ano Novo serão ainda mais especiais, vamos celebrar realmente o renascimento e seguir agradecendo ao nosso Senhor Jesus por todas as graças, por nos sustentar e enviar Tua Mãe para segurar nossas mãos quando mais precisamos."

Nesta quinta-feira, 21, a influenciadora usou seu perfil do Instagram para comentar que seu primogênito, José (6), precisou passar por uma cirurgia ao se envolver em um acidente com um anzol. O pequeno sofreu um corte no rosto e passou por um processo simples no hospital.

