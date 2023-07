Zé Celso: Médica diz que ele teve 40% do corpo queimado

Médica dá mais informações sobre o quadro de saúde do ator e dramaturgo Zé Celso, que estava em seu apartamento quando o local pegou fogo

O ator, diretor e dramaturgo Zé Celso Martinez Corrêa, de 86 anos, está internado em estado grave em um hospital de São Paulo após ser vítima de um incêndio em seu apartamento. De acordo com a colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, a médica Luciana Domschke revelou mais informações sobre o caso do artista, que ela cuida há algum tempo.

A médica contou que ele está intubado e seu caso é grave, já que ele teve queimaduras em 40% do corpo. No entanto, ele não teve complicações e informou que a intubação aconteceu por ser um protocolo em pessoas que inalaram fumaça e tiveram as vias aéreas queimadas.

A sobrinha dele, Beatriz Corrêa, informou à colunista que o tio passou por uma cirurgia e seu quadro é estável. A suspeita é que o incêndio começou no quadro de Zé Celso por causa do aquecedor, mas os detalhes não foram divulgados.

Além de Zé Celso, outras três pessoas também ficaram feridas e foram levadas ao hospital. Em nota oficial, o Teatro Oficina, que foi criado por ele na década de 1950, informou sobre o ocorrido. "Após incêndio em seu apartamento na madrugada de hoje (4/7), Zé Celso foi hospitalizado. Aguardamos boletins médicos oficiais, desejando que a imprensa respeite o momento sem maiores especulações. Os outros 3 moradores da casa, entre eles Marcelo Drummond, estão em observação pela inalação de fumaça. O cachorro nagô também está em uma clínica veterinária em observação. Importante agora é formarmos um grande cordão de axé, reza, proteção y cura", escreveram.

Casamento de Zé Celso aconteceu em junho deste ano

Um dos expoentes do teatro brasileiro, Zé Celso Martinez se casou no início de junho com o também diretor Marcelo Drummond. Juntos há 37 anos de um relacionamento longevo, eles oficializaram a união no Teatro Oficina, tempo da dramaturgia na cidade.

Marco da cultura paulistana, o espaço recebeu amigos, famosos e grandes estrelas da dramaturgia para um "sim" marcado pela emoção. Aos 86 anos, ele foi muito festejado ao entrar ao lado do noivo vestindo branco dos pés à cabeça.

Após o casamento, os convidados celebraram o momento de alegria em uma festa que rolou até a madrugada. Foram servidos pratos brasileiros e os convidados puderem acompanhar apresentações de Marina Lima, Daniela Mercury e da bateria da Vai-Vai, que também é um dos redutos da cultura paulistana do Bixiga.