Xororó testa positivo para Covid-19 pela segunda vez: "Apesar de continuar me cuidando - e muito"

Xororó (65) utilizou o seu perfil no Instagram para informar os fãs que está com Covid-19. O cantor revelou, no sábado, 19, que testou positivo para a doença e devido ao diagnóstico precisou adiar o show que teria à noite, na cidade de Jaguariúna, no interior do estado de São Paulo.

"Apesar de continuar me cuidando e muito, testei pela segunda vez para a Covid-19", disse em vídeo postado na rede social. "Estou confiante porque estou com as doses da vacina e se Deus quiser vou passar por isso numa boa", continuou. "O show que seria em Jaguariúna, conseguimos adiar para o dia 16 de dezembro. Espero contar com a compreensão de vocês", finalizou o artista.

Sandy e Júnior comemoram aniversário do pai pelas redes sociais

A cantora Sandy (39) compartilhou uma postagem ao lado do pai e emocionou ao fazer uma homenagem para o então aniversariante, em setembro deste ano.

"Celebrando o dia do meu grande ídolo na vida, meu eterno herói", começou ela. A esposa de Lucas Lima (39) seguiu o texto e transbordou amor.

"Te amo, pai! Que a vida retribua tudo de lindo que você planta", concluiu ela.

Em seu perfil no Instagram, JúniorLima (38) compartilhou uma foto abraçado com o artista e falou sobre o carinho e admiração que sente por ele.

"Hoje é o dia do meu maior ídolo. Meu pai, meu amigo, meu mestre. Te amo e te admiro profundamente, pai. Que você continue radiante como sempre, pulsando como sempre e que possamos comemorar esse dia por mais muitos anos!", declarou Junior na legenda da publicação.

Os fãs da família rapidamente deixaram mensagens de aniversário para Xororó nos comentários. "Feliz aniversário para o grande mestre de nossa música", "Eu amo vocês! Parabéns pra esse gigante da música e como ser humano", "Admiração extrema", disseram eles.