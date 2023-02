William Bonner revela problema de saúde que causou seu sumiço do Jornal Nacional: 'Exige repouso'

William Bonner revela o verdadeiro motivo que o afastou do comando do Jornal Nacional por alguns dias: 'Passou a me lembrar que ele existe'

O apresentador William Bonner (59) surpreendeu os seus fãs na noite deste domingo, 19, ao explicar o verdadeiro motivo por trás do seu sumiço do Jornal Nacional, da Globo. Ele ficou alguns dias afastado da bancada do telejornal nos últimos tempos e levantou rumores de que teria sido hospitalizado. Agora, ele contou que passou por um procedimento médico para remover hérnias inguinais.

Em um post nas redes sociais, o comunicador declarou que fez o procedimento por laparoscopia e tudo correu bem. Ele ficou de repouso em casa ao usar uma licença médica e pretende voltar ao trabalho na quarta-feira, 22.

"Ninguém me procurou pra verificar a veracidade da fofoca antes de publicar o caça-cliques. Se tivessem feito isso, saberiam que no dia 10 de fevereiro passei por um procedimento de laparoscopia pra eliminar hérnias inguinais. Não foi ontem, mas há 9 dias. E tudo ocorreu dentro do previsto pra casos assim. Sem urgência nenhuma, sem correria. Portanto, nada “às pressas”", disse ele.

E completou: "No dia seguinte, sábado, 11 de fevereiro, eu já estava em casa. Tirei uma licença do trabalho, porque o procedimento exige repouso de alguns dias - e meus chefes me aconselharam a emendar com a folga do Carnaval. Foi bom, porque o meu umbigo passou a me lembrar a toda hora que ele existe. Estou muito bem, obrigado. Saúde pra todo mundo. Quarta-feira estarei de volta ao @jornalnacional lá na firma".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por realwbonner (@realwbonner)

William Bonner revela mico em hotel de Brasília

Em Brasília para acompanhar a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, William Bonner contou uma história de bastidores durante a transmissão na Globo. Ele falava sobre os chefes de Estado internacionais que estão no Brasil para o evento. Então, ele relembrou que encontrou um membro da comitiva da Alemanha no elevador do hotel e pagou um mico ao tentar puxar assunto.

“Eu tive hoje a oportunidade de encontrar algupem do staff dele no elevador com quem conversei em inglês, mas imediatamente fui humilhado por um dos ocupantes do elevador que soltou um alemão espetacular e com grande fluência”, relatou.