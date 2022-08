Vitória Strada mostra flexibilidade impressionante em vídeo: ''Mulher elástica''

Na academia, Vitória Strada surpreendeu os seguidores ao exibir a sua flexibilidade impressionante

CARAS Digital Publicado em 30/08/2022, às 13h54

Vitória Strada (25) deixou os seguidores de queixo caído ao exibir a sua flexibilidade em vídeo. Após o treino, a atriz fez um desafio ao lado do personal e impressionou.

De top decotado e calça legging, a artista ficou de ponta cabeça apenas com uma mão e arrancou elogios dos internautas. "Todo treino um look diferente da minha coleção. E com ele, claro", disse ela na legenda.

Os admiradores lotaram a publicação com comentários impressionados. "O jeito que você é a mulher elástica é diferente viu", "Quero ter essa flexibilidade um dia", "Me deu labirintite", "Mulher que flexibilidade", dispararam eles.

Mais cedo, Vitória Strada aproveitou a última segunda-feira, 29, o Dia da Visibilidade Lésbica, para compartilhar uma série de fotos com a amada, Marcella Rica (30).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ⠀Vitória Strada 🌹 (@vitoriastrada_)

VITÓRIA STRADA E MARCELLA RICA VISITAM O CRISTO REDENTOR

Marcella Rica (30) e Vitória Strada (25) aproveitaram visitando o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. As duas conferiram o ponto turístico e posaram para diversas fotos. Imagina visitar o Cristo Redentor por dentro? Vitória Strada e Marcella Rica podem responder! O casal visitou o ponto turístico ao lado de amigos e encantaram a web com os registros.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!