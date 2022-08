Marcella Rica e Vitória Strada visitam o Cristo Redentor: "Cidade maravilhosa"

Marcella Rica e Vitória Strada aproveitaram o domingão, 28, para visitar o Cristo Redentor, no Rio

Marcella Rica (30) e Vitória Strada (25) aproveitaram o último domingo, 28, visitando o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. As duas conferiram o ponto turístico e posaram para diversas fotos.

Através de seu perfil no Instagram, Marcella mostrou as diversas fotos tiradas no local: "Cidade maravilhosa. Que presente essa manhã de domingo", escreveu na legenda do post.

Nos comentários, os fãs e amigos do casal aproveitaram o espaço para deixar mensagens especiais para Vitória e Marcella, assim como Claudia Raia (56) que escreveu: "Ai que linda foto!", seguida por um fã, que disse: "Nossa, que sonho!".

Veja as fotos publicadas por Marcella Rica:

Vitória Strada fala sobre a noiva, Marcella Rica

Recentemente, Vitória Strada participou do Conversa com Bial e, durante o bate-papo, a famosa comentou sobre o seu relacionamento com Marcella Rica.

Vitória contou que se questionava sobre estar se apaixonando por uma mulher: "Dentro de tantas dúvidas, ela foi uma certeza. Nos demos bem desde o início. Acho que se não fosse um sentimento tão forte, talvez não tivesse acontecido, porque eu sempre fui uma pessoa ponderada, que não namora tanto, mas com a Marcella veio um sentimento com tanta força, que não tive dúvidas e me joguei", disse ela.

