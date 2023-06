Viih Tube detalha cuidados com a alimentação durante amamentação da filha

Mãe de Lua, a influenciadora digital Viih Tube falou sobre como cuida da sua alimentação durante o período da amamentação

Viih Tube tem dividido várias etapas da maternidade com seus seguidores das redes sociais, e nesta quinta-feira, 8, ela deu detalhes sobre seus cuidados com a alimentação enquanto amamenta a filha, Lua, que nasceu em abril, fruto de seu relacionamento com o ex-BBB Eliezer.

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital e ex-participante do BBB 21 postou um vídeo mostrando alguns alimentos que consome durante as refeições, com variedades de fruta e sucos, e explicou que evita comer fritura.

"Minha alimentação amamentando, o ideal é estar saudável! Seguindo a minha médica, você não precisa ser radical e sair arrancando tudo, você sabe o que é porcaria e o que não é. Quando postei o vídeo de cólica muita mãezinha questionou o que eu estava comendo pra me ajudar. Quando eu estava grávida também ouvi muito 'você engordou porque chutou o pau da barraca' e não foi bem assim!", confessou ela.

A influencer explicou que praticou bastante atividade física na gravidez e se alimentou da mesma forma que fazia antes da gestação. "Fiz pilates 3 vezes na semana, fisioterapia pélvica, aeróbicos, drenagem, alongamentos, e comia exatamente igual, e diria que até melhor nos primeiros meses por conta da anemia que tive e precisava comer muito ferro, a diferença é que me permitia só de fim de semana comer diferente e amamentando não", explicou.

Depois, Viih falou sobre o ganho de peso e ressaltou que cuidar da saúde é mais importante do que se preocupar com a aparência nessa fase. "Mesmo engordando muito, às vezes as mulheres engordam na gravidez por outros fatores, já que eu tenho geneticamente pré-disposição (minha mãe engordou 30KG mesmo internada desde o quinto mês comendo só saudável em hospital, minha prima que pariu 3 meses antes de mim também engordou 22kg), todas as mulheres na minha família tem problema de tireoide. Então às vezes são outros fatores mesmo se cuidando que fazem você engordar numa gravidez, o importante é se cuidar, mas se engordar, acalma sua mente, não se preocupe com estética nesse momento, e sim com sua saúde."

Por fim, ela revelou uma atitude que tomou em sua alimentação para diminuir as cólicas da filha. "Eu também escolhi tirar o leite da minha alimentação por conta própria (sem recomendação médica) pra analisarmos se poderia ser alguma alergia a proteína do leite de vaca, e tudo indica que não era. Mas as cólicas já melhoraram muito e provavelmente eram pela imaturidade do intestino mesmo como com todos bebês nessa fase de até os 3 meses que é mais forte mesmo, só que alguns sofrem mais e outros menos", completou.

Viih mostra cuidados com a filha sem Eliezer

Na madrugada desta quinta-feira, 8, Viih Tube compartilhou mais um momento de sua maternidade real com os seus fãs, e mostrou como passou a noite com a pequena Lua Di Felice, sua primeira filha com Eliezer, que veio ao mundo dois meses atrás.

A influencer aparece na imagem amamentando com protetor de olhos na cabeça e touca de cetim nos cabelos. "Gente, a minha situação dando o mamá de madrugada", disse ela, brincando. Nos últimos dias Viih Tube tem cuidado de Lua sozinha, já que Eliezer está em viagem de trabalho por conta da nova empresa do casal, a Baby Tube.

