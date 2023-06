Viih Tube mostra madrugada com a filha sem Eliezer: 'A minha situação'

Eliezer está viajando a trabalho e a influenciadora compartilhou como está sendo suas madrugadas com a filha

Viih Tube compartilhou mais um momento de sua maternidade real com os seus fãs, e mostrou na madrugada desta quinta-feira, 08, como passou a noite com a pequena Lua Di Felice, sua primeira filha com Eliezer, que veio ao mundo dois meses atrás.

Na imagem, a influencer aparece amamentando com protetor de olhos na cabeça e touca de cetim nos cabelos. "Gente, a minha situação dando o mamá de madrugada", disse ela, brincando.

Nos últimos dias Viih Tube tem cuidado de Lua sozinha, já que Eliezer está em viagem de trabalho por conta da nova empresa do casal, a Baby Tube. Recentemente, ela contou que foi decidido contratar uma babá para auxiliar no dia a dia com a pequena:

"Logo vamos contratar, sim! Uma babá para me ajudar porque está sendo muita coisa para mim. Está me causando ansiedade e tá difícil administrar tudo! As duas empresas, publicidades, minhas redes, redes do babytube, e todo cuidado com ela", disse Viih Tube.

Viih Tube passa por transformação no cabelo

Viih Tube está com novo visual! Nesta quarta-feira, 7, ela contou que passou por uma transformação no seu cabelo para viver a nova fase de sua vida. Mamãe de primeira viagem, ela contou que não se identificava mais com o antigo visual e resolveu mudar.

“Meu maior sonho sempre foi ser mãe. Vai ser uma nova eu, um novo momento. Querendo ou não, você esquece um pouco de você para se dedicar ao bebê. Tem dois meses que eu abandonei um pouco eu. E essa transformação não vai ser só cabelo, vai ser de vida. Vai trazer muita autoestima para mim, com certeza”, disse ela em um vídeo nas redes sociais.

Agora, a estrela está com o cabelo loiríssimo e adorou a mudança. Tanto que ela se emocionou ao virar a cadeira e ver o resultado. “Eu não lembrava a pessoa que eu era loira. Eu estou muito linda. Eu estou com cara de mulher rica”, afirmou a influenciadora.