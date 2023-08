Transplante de Faustão: saiba quem são os médicos que operaram o apresentador

Transplante de Faustão foi realizado na tarde deste domingo, 27, em São Paulo

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, foi operado para receber um novo coração na tarde deste domingo, 27. A cirurgia foi coordenada por dois profissionais de elite do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

A cirurgia durou duas horas e meia e foi coordenada pelos médicos Fernando Bacal eMiguel Cedoroglo Neto. Os dois coordenaram a equipe que implantou um coração no apresentador de 73 anos que estava na fila de espera pelo órgão.

Quem são os médicos que operaram Faustão?

FERNANDO BACAL: É um dos principais cardiologistas do país. Com Doutorado em Cardiologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (1999) e Livre Docência em Cardiologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (2005), ele atualmente é Diretor da Unidade Clínica de Transplante Cardíaco do Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e Professor de Medicina Interna da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein.

MIGUEL CENDOROGLO NETO: É doutor em Medicina (Nefrologia) pela Universidade Federal de São Paulo (1993). Fez seu pós-doutoramento no New England Medical Center, Universidade de Tufts em Boston de (2005 a 2007). Atualmente é professor associado, livre-docente da Universidade Federal de São Paulo, em licença não-remunerada. Atualmente, é diretor superintendente e diretor técnico do Hospital Israelita Albert Einstein, cargo que ocupa desde 2010.

Cirurgia foi um sucesso

De acordo com o primeiro comunicado médico, o procedimento foi um sucesso. Faustão deverá ficar em observação nas próximas horas, quando será possível avaliar o sucesso do transplante. Ele é assistido pela equipe médica.

