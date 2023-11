Ticiane Pinheiro surge no hospital e explica o que foi fazer

Ticiane Pinheiro revela que foi ao hospital na manhã desta quarta-feira, 8, e já saiu do local

A apresentadora Ticiane Pinheiro, que comanda o programa Hoje Em Dia, da Record TV, surpreendeu ao mostrar que foi ao hospital na manhã desta quarta-feira, 8. Nos stories do Instagram, ela contou que foi fazer um exame com anestesia e já saiu de lá.

A estrela fez a colonoscopia pela primeira vez e contou que deu tudo certo. "Estou saindo agora do hospital. Fiz meu exame e deu tudo certo, graças a Deus. Eu fiz pela primeira vez a colonoscopia, é muito importante para você que tem mais de 45 anos. E, para quem tem casos na família, é bom fazer antes até”, disse ela, que teve a companhia de sua irmã, Jo Pinheiro, em seu dia de exames.

Nas fotos, ela mostrou momentos de antes e depois do procedimento para mostrar que está bem.

Ticiane Pinheiro curte passeio em família

Ticiane Pinheiroencantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto ao lado de sua família. Ela aproveitou o dia de folga para curtir um momento de lazer ao lado do marido, Cesar Tralli, e das duas filhas, Rafaella Justus, de 14 anos, e Manuella, de 4.

Na foto postada no feed do Instagram, a apresentadora do programa Hoje em Dia, da Record TV, aparece toda estilosa, usando uma camisa branca, um shorts cinza e óculos escuros. A primogênita da artista apostou em um vestido rosa, enquanto a caçula também surgiu com uma camisa branca, shorts preto e uma bota. Já o apresentador do Jornal Hoje, da Globo, optou por uma camiseta e uma calça clara.

Ao posar sorridente com o marido e as herdeiras em um restaurante de São Paulo, Ticiane aproveitou para demonstrar todo o seu amor por eles. "Minha família, amor infinito!", escreveu a artista na legenda da publicação.

Os internautas rasgaram elogios nos comentários. "Lindos", disse uma seguidora. "Família linda", escreveu outra. "Daqui a uns dias a Manu já vai tá do tamanho de vocês... tá enorme", falou uma fã. "O tamanho da Manu", se surpreendeu a jornalista Andréia Sadi.