Tiago Leifert diz que ajudou a descobrir sete casos de retinoblastoma após campanha

Apresentador Tiago Leifert relembrou doença da filha e seus sintomas para conscientizar pais

O jornalista Tiago Leifert (42) participou do 'Mais Você'na manhã desta sexta-feira (2). Em um bate-papo com Ana Maria Braga (73), Leifert falou da luta que enfrenta com o retinoblastoma da filha Lua, de 2 anos.

Ele e a esposa Daiana Garbin (40) tem tentado conscientizar sobre a existência do câncer ocular (nos olhos) em crianças pequenas.“Sabe, depois desse campanha que fizemos, eu e a Dai recebemos muitas mensagens e, o que a gente mais queria, realmente aconteceu, que era deixar os pais mais atentos”, disse.

“Eu acho que foram sete casos que apareceram depois da realização dessa campanha, pouco menos de três semanas depois. Foram diversos casos de pais que viram algum sinal e correram para realizar uma consulta com um oftalmologista. Nós estamos acompanhando esses casos bem de perto e ajudando da forma que podemos”, comentou.

Ele aproveitou o momento de visibilidade para relembrar os sintomas que os pais devem ficar atentos, pois quanto mais rápido o diagnóstico, melhor a chance de curá-la. “O sinal branco nos olhos, que aparece ao tirar uma foto com flash, é algo muito comum nesses casos. Tem outras coisinhas que devem ser olhadas com atenção, como o estrabismo e movimentos irregulares, tudo isso são sinais de que devemos nos atentar e levar a criança urgentemente ao médico”, disse.

Em tratamento e longe de multidões, a pequena Lua recentemente ganhou uma festa intimista. "Ela não pode ter contato com muitas pessoas. Nisso, a Dai falou que iria fazer uma festinha somente com nossa família, com pessoas realmente muito próximas à gente, e a Lua amou. Ela destruiu o bolo e foi uma beleza”, contou.

Confira foto de Tiago Liefert no 'Mais Você':