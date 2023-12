Thaila Ayala sofre acidente: 'Não têm noção do que poderia ter acontecido'

Após acidente doméstico, Thaila Ayala surge com o pé machucado e fala sobre susto que tomou; a atriz refletiu sobre ter se livrado do pior

A atriz Thaila Ayala revelou nesta segunda-feira, 11, que tomou um susto recentemente ao protagonizar um acidente doméstico que poderia ter acabado com sua vida. Refletindo sobre as surpresas que encontra em seu caminho, ela apareceu só com o pé machucado e falou sobre a situação.

Com seu novo visual, a esposa de Renato Góes surgiu no vídeo contando o que aconteceu. Segundo a mais nova ruiva, ela estava faxinando um lugar de sua casa e acabou sofrendo uma queda, que poderia ter afetado algo pior em seu corpo.

"Hoje eu quero falar com vocês sobre mais uma mudança, olha o que aconteceu", falou ela, exibindo o pé enfaixado. "Sim, já faz algum tempo que estou usando essa botinha. Até pouco tempo atrás, tudo o que não saía conforme o planejado, eu questionava. Então veio a primeira mudança: quando as pequenas coisas não aconteciam do jeito que eu imaginava, passei a confiar: 'Não era para ser, não era para eu estar lá', mas os grandes projetos e as grandes coisas, ainda me doíam um tanto", disse.

E ela continuou detalhando o episódio: "E aí eu estava fazendo uma faxina, que eu amo fazer, em um cômodo da casa, no último degrau da escada, dessas escadas de obra, alta, aquelas de abrir, e eu caí do último degrau. Tudo ao meu redor era de pedra. Gente, vocês não tem noção de todas as possibilidades que poderiam ter acontecido comigo. Acidente doméstico a gente sabe que pode ser bem grave, e é uma das maiores causas de morte. Eu podia ter batido a cabeça no chão, batido a cabeça nas pedras, poderia ter batido a coluna, vocês não tem noção. Mas eu não machuquei nada, não tenho um roxo, um arranhão. Não sei como,é inacreditável. Só machuquei mesmo o pé".

Mais uma vez, Thaila mostrou seu lado de religioso: "Acidentes acontecem e nem tudo é plano de Deus. Eu vi ele ali me protegendo e me guardando de uma forma tão linda e grandiosa, e eu só consegui agradecer quando caí naquele chão com o pé estourado, indo para o hospital há três dias de ir para Nova Iorque, três dias do Emmy Internacional, há pouquíssimos dias de começar a gravar. Só consegui agradecer quando eu vi a grandeza da proteção dele, e aí eu vi mais uma mudança em mim, de enxergar o sobrenatural e o natural, de estar conectado, com fé."

Vale lembrar que nos últimos meses, a atriz passou momentos tensos ao Tereza nascer com uma má formação no coração, uma cardiopatia congênita chamada de Comunicação Intraventricular (CIV). Dias após o nascimento, ela precisou passar por uma cirurgia cardíaca. Nas últimas semanas, Thaila Ayala desabafou sobre a internação da pequena por conta de uma pneumonia.

