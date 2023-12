Com seu novo visual, Thaila Ayala ousa em ensaio: 'Muito linda'

De barriga de fora, Thaila Ayala ousa ao se exibir em ensaio com seus novos cabelos; atriz fez transformação radical

A atriz Thaila Ayala impactou com novas fotos em sua rede social nesta quinta-feira, 07. A esposa de Renato Góes compartilhou os registros do ensaio cheio de atitude e chamou a atenção ao surgir com seu novo visual.

Com os cabelos ruivos, após passar por uma mudança drástica de visual, a mamãe de Francisco e Tereza surpreendeu com tanto poder. De barriga de fora, a modelo esbanjou beleza com um toque de sensualidade sem perder a classe.

"Acordando com meu fotógrafo favorito, André Nicolau, bom dia", falou ela sobre ter sido fotografada pelo profissional. Nos comentários, os internautas encheram a famosa de elogios. "Linda", admiraram os fãs. "Você tem dois filhos? Com essa barriga", questionaram outro brincando.

Nos últimos dias, Thaila Ayala impressionou ao mudar os cabelos. A nova coloração alaranjada dos fios dela foi revelada por meio de um vídeo com o passo a passo da transformação. A mudança do visual dela demorou dois dias e foi feita pela equipe do hairstylist Anderson Couto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaila Ayala (@thailaayala)

Filha de Thaila Ayala foi internada no início de novembro

Thaila Ayala usou as redes sociais no dia 9 de novembro para dividir uma ótima notícia com seus seguidores. É que sua filha caçula, Tereza, de seis meses, fruto de seu casamento com o ator Renato Góes, recebeu alta hospitalar.

No feed do Instagram, a atriz postou um vídeo em que aparece com a herdeira ainda no hospital, ao som da música 'Aquieta Minh'alma', do Ministério Zoe, e contou que a menina venceu a pneumonia após ficar alguns dias internada no CTI (Centro de Terapia Intensivo).

"Quando me perguntam de onde vem minha força, está aí a resposta! Do pai, é tudo dele, pra ele e com ele! Misericordioso permitiu mais uma vez eu voltar pra casa com a minha filha no colo! Tereza já está em casa!", celebrou a artista, que também é mãe de Francisco, de 1 ano.

"Mais uma semana no CTI vendo minha filha sofrendo, tendo que passar por processos difíceis, extremamente invasivos, doloridos, mas pela graça de Deus, ela venceu a pneumonia e está BEM! Obrigada Deus!", completou a artista, agradecendo pela recuperação da filha.