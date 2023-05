Thaeme Mariôto revela internação da filha: 'Não está 100%'

Após sumir das redes sociais, Thaeme Mariôto revela a internação da filha: 'A saturação estava mais baixa ainda'

A cantora Thaeme Mariôto (37) revelou que passou por dias difíceis ao lado da filha mais velha, Liz (4), fruto do casamento com Fábio Elias. Ela contou que a herdeira foi diagnosticada com pneumonia e precisou ser internada em um hospital. A menina já teve alta e segue o tratamento em casa.

Em um depoimento nos stories do Instagram, a artista relembrou que a filha ficou com febre alta e saturação baixa. “Estou passando aqui para dar notícias da Liz. Graças a Deus, ela está melhor, está se recuperando, já estamos em casa. Vamos continuar o tratamento. Ela está com pneumonia. Ela estava com a saturação baixa. Por conta disso, a doutora pediu raio-x e deu a secreção no pulmão. Quando a gente chegou no hospital, a saturação estava mais baixa ainda”, disse ela.

E continuou: “Ela precisou ser internada para ficar com o oxigenio e a saturação já subiu. Só voltamos para casa quando conseguiu tirar o oxigênio aos poucos para a saturação dela se manter. Claro que não está 100%, vamos continuar o tratamento aqui. Está com bastante tosse ainda. Nos últimos dias deu febre de 40graus. Obrigada do fundo do coração pelo carinho e as orações de vocês”.

Thaeme também é mãe de Ivy (1).

Thaeme Mariôto fez festa de aniversário para Liz em abril

Em abril deste ano, Thaeme Mariôto celebrou os 4 anos da filha com uma festa luxuosa. No Instagram, a artista publicou algumas fotos e vídeos da comemoração, que teve os unicórnios como tema, e encantou os fãs ao mostrar os detalhes do evento, que estava todo decorado com balões e muitas flores, além de móveis e peças em referência ao mundo encantado.

"Um verdadeiro sonho… Recebi os primeiros cliques de ontem do @tamidmoments e já tô emocionada! Gente, foi tão emocionante ver o encontro dela com os unicórnios, até eu chorei… E esse bolo PERFEITO e cenográfico! Tudo impecável!", disse a artista. "Parabéns, meu amor! Tudo sempre por você! 4 aninhos de muito amor!", completou ela.