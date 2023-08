Tati Quebra Barraco faz alerta após passar por cirurgia ginecológica: “Previna-se”

Funkeira Tati Quebra Barraco surge no hospital após passar por procedimento cirúrgico e manda recado sobre saúde feminina

Ícone do funk carioca, a cantora Tati Quebra Barraco usou suas redes sociais para revelar que passou por uma cirurgia ginecológica nesta segunda-feira, 28. Além de atualizar seu estado e revelar mais detalhes sobre o procedimento, a artista também fez um alerta sobre a importância do cuidado com a saúde feminina.

Através do feed de seu perfil oficial no Instagram, Tati compartilhou um clique em que aparece sorridente na cama do hospital após a cirurgia: “Cirurgia vídeo-histeroscopia foi um sucesso! Vim aqui para falar um pouco sobre o preventivo, o quão importante é: Que nunca te faltem motivos para se amar e cuidar de você!” iniciou na legenda.

“Previna-se não só durante o Março Lilás e Outubro Rosa, mas em todos os meses do ano. Mulher, você é especial! Vá a um posto próximo à sua casa e marque seu preventivo e o mais importante, use camisinha!’, aconselhou Tati, que passou por um procedimento minimamente invasivo indicado para diagnóstico e tratamento de doenças do útero.

Nos stories, Tati também revelou mais detalhes: “Acabei de passar por um procedimento nesta segunda-feira, dia 28 de agosto. Mulherada, vamos nos conscientizar. Hoje tenho plano de saúde, fiz meu plano, mas quem não tem vai no SUS, no postinho, e vamos fazer preventivo. É muito importante pra nossa saúde, sem saúde não somos nada”, explicou.

“Depois eu explico mais um pouco do meu procedimento para vocês”, Tati concluiu o vídeo sem revelar o motivo pelo qual se submeteu ao procedimento cirúrgico. Vale lembrar que a cantora ganhou notoriedade nos anos 2000 com hits como 'Boladona'. Além disso, a artista também participou do reality da Record, ‘A Fazenda 13’.

Tati Quebra Barraco passa por cirurgia ginecológica - Reprodução/Instagram

Tati Quebra Barraco celebra 25 anos de carreira:

A cantora Tati Quebra Barraco está em clima de celebração com a chegada de seus 25 anos de carreira em 2023! Conhecida como um dos ícones do funk carioca, a artista promete que vai aproveitar a data para lançar uma surpresa especial para os fãs, um DVD recheado de seus maiores sucessos, além de uma agenda repleta de shows nacionais e internacionais.