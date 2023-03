Tati Quebra Barraco promete DVD para celebrar 25 anos de carreira: "A mamãe está on"

Ícones do funk carioca, a cantora Tati Quebra Barraco promete celebrar 25 anos de carreira com DVD para fãs

A cantora Tati Quebra Barraco (43) está em clima de celebração com a chegada de seus 25 anos de carreira. Conhecida como um dos ícones do funk carioca, a artista promete que vai aproveitar a data para lançar um DVD especial para os fãs.

Segundo a funkeira, a data também tem sido marcada por muita reflexão, visto que ela batalhou bastante para conseguir ser reconhecida não apenas dentro do funk , mas também da indústria musical. "Quebrei o barraco e quebrei tudo para ter voz e dar voz a outras mulheres também", disse.

"O Funk é cultura sim e estamos cada vez mais entendendo isso. Tenho muito orgulho de ter ajudado a iniciar esse processo há 25 anos atrás e acredito que hoje estamos ocupando mais espaços. E isso é importante, em especial para nós, mulheres pretas e de periferia, que cantam sobre a vida na favela, como ela é", disparou a ex-Fazenda.

A carioca ainda revelou que tem planejado um ano inteiro de muita festa para seus admiradores. "Podem esperar muitas novidades porque a mamãe está On em 2023 ", disparou ela.

"Como falei, são 25 anos de carreira e merece ser festejado. Até o fim do ano terei a gravação do meu DVD, além de uma turnê na Europa, Lollapalooza e outras grandes surpresas", concluiu.

Nos últimos anos Tati tem se mantido em destaque na mídia e conquistado ainda mais fãs. No último ano, por exemplo, ela chamou atenção por estrear como atriz na novela Travessia, da TV Globo. Na ocasião, Tati deu vida a uma amiga de carceragem de Brisa, personagem vivida pela protagonista Lucy Alves e foi aclamada pelo público e crítica especializada.

No início do mês, Tati recebeu uma homenagem no Troféu JK, que aconteceu no Copacabana Palace. No evento, a artista foi condecorada com a medalha de "Personalidade Carioca". "O aniversário era da cidade do Rio de Janeiro e quem ganha o presente sou eu", brincou ela no Instagram.