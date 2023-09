Tata Werneck revela o que falta para ter alta do hospital

Internada com Covid-19, Tata Werneck revela o que está esperando para ir para casa

A atriz Tata Werneck, que interpreta a Anely na novela Terra e Paixão, da Globo, está internada há alguns dias após ser diagnosticada com Covid-19. Agora, ela revelou o que está esperando para ter alta hospitalar e voltar para casa.

De acordo com o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, a atriz contou que quer ter o resultado negativo da Covid-19 para ir para casa. “Acabei de conversar com a Tatá. Trocamos mensagens e ela me respondeu o seguinte: ‘Já estou bem. Só estou esperando dar negativo no exame para ir embora para casa”, disse ele.

Então, o colunista ainda contou que a atriz escolheu se internar em um hospital para não transmitir a doença para sua família. “Ela não tinha muitos sintomas da doença, mas ficou com medo de passar para a família, para a filha. Foi por isso que ela optou por ficar lá no hospital: para ficar isolada até negativar o exame”, afirmou.

Tata Werneck fez festa antes do diagnóstico

Há poucos dias, a artista Tata Werneck fez um festão para comemorar seus 40 anos. Ela dividiu em suas redes sociais detalhes da celebração que contou com apresentações marcantes e a presença de muitas celebridades como Duda Beat, Bruna Marquezine, Boninho, Fátima Bernardes, Marcos Veras e Fabiana Karla.

Na primeira publicação, a estrela se emocionou ao dividir um vídeo do ponto alto da festa: a comediante subiu ao palco ao lado de sua filha, que é fruto da relação com Rafa Vitti, e soltou a voz com um dos maiores ídolos de sua infância, a cantora Sandy, que preparou uma apresentação exclusiva para a humorista.

Por fim, Tata também dividiu alguns registros especiais em que aparece em clima de romance ao lado do maridão, com quem está contracenando na novela da Globo ‘Terra e Paixão’. Além disso, a atriz exibiu momentos adoráveis com a filha. Durante o festão, a pequena aproveitou ao máximo, dançando e cantando com os pais.

