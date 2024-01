Suzanna Freitas reflete sobre pressão estética e uso de remédios

Eliminando cerca de 12kg ao longo de 2023, Suzanna Freitas refletiu sobre as consequências da pressão estética e o uso de medicamentos para emagrecer

Na última terça-feira, 30, Suzanna Freitas desabafou sobre o seu processo de emagrecimento por meio dos stories de seu perfil oficial no Instagram. A filha mais velha da cantora Kelly Key eliminou 12 quilos ao longo do ano de 2023 e tem sido exemplo de motivação para os seguidores que a acompanham na rede social.

Acostumada com uma rotina saudável, alimentação balanceada e atividade física, Suzanna confessou que já utilizou o polêmico Ozempic quando era mais nova e se arrepende bastante disso. "Alguns anos atrás, tive uma perda de peso muito drástica [...]. Eu estava fazendo uso desse medicamento. Comecei com o Saxenda, depois fui para o Ozempic... Testei alguns, porém não conseguia me exercitar direito, me sentia muito fraca. Não comia comida saudável e a consequência foi uma perda de peso muito rápida, o que também não é saudável", disse ela. "Hoje, digo com propriedade que foi uma das piores coisas que já fiz na minha vida.", completou.

Suzanna, que hoje trabalha como influenciadora digital, contou que o uso desses medicamentos agravou os quadros de compulsão alimentar que ela tem. "O que aconteceu? Pedi 7 quilos em um mês e ganhei o dobro no mês seguinte", lembrou.

Ela continuou dizendo que aprendeu que não existe processo de emagrecimento instantâneo e que sempre sofreu com a pressão estética. "Tudo é um processo, muito mais mental do que físico, garanto a vocês. Hoje, digo com propriedade, consegui isso [emagrecer os 12 kg] por mérito meu. Não tomo nenhum remédio, nenhum manipulado, nem pré-treino, nada, nem creatina. Foi tudo, realmente, com alimentação", compartilhou.

"Fico muito feliz por estar hoje muito mais saudável, mentalmente falando, para poder passar a minha experiência aqui para vocês. Isso sempre foi um problema para mim e vejo as pessoas usando [medicamentos] como se fosse a coisa mais normal do mundo e na realidade não é", concluiu.