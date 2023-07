Stênio Garcia desabafa sobre medo após internação: ‘Não voltar a andar’

Após hospitalização, Stênio Garcia volta a praticar exercícios físicos e abre o coração sobre medo de sequelas

O ator Stênio Garcia usou as redes sociais para fazer um desabafo sincero nesta quinta-feira, 13. Após passar uma semana hospitalizado com um quadro de septicemia aguda, o artista iniciou sua reabilitação em casa e abriu o coração sobre o medo de ficar com alguma sequela por conta da infecção generalizada.

No vídeo publicado em seu perfil oficial do Instagram, Stênio volta a praticar alguns exercícios físicos para recuperar seus movimentos com o apoio da esposa, Mari Saade. Na legenda, ele iniciou um texto comovente: “Depois de quase uma semana no hospital eu tive alta para continuar me recuperando em casa”, ele escreveu.

“Meu medo era de perder a autonomia e não conseguir mais voltar a andar e fazer as coisas sozinho, mas minha mulher e anja a Mari Saade insistiu em começar a me reabilitar com movimentos leves e necessários para o dia a dia, espero com muita fé e perseverança daqui a pouco conseguir retomar a minha rotina”, disse o ator, que está com 91 anos.

“Peço que continuem na corrente de orações e sempre que for conquistando mais coisas vou dividir aqui com vocês que tanto oraram e torceram por mim. Sou muito grato aos médicos do hospital Samaritano que me salvaram, a toda equipe de enfermagem e nutrição, a minha mulher que não me deixou um segundo e está me reabilitando”, Stênio concluiu.

Vale lembrar que o artista deu um susto nos fãs após ser internado com septicemia aguda no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro no início do mês. Após uma semana, o ator de ‘Carga Pesada’, ‘O Rei do Gado’ e ‘De corpo e Alma’, comemorou sua alta.

Esposa de Stênio Garcia revela estado do ator após alta:

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Marilene Saad, esposa de Stênio Garcia, abriu o coração sobre o período de recuperação do marido. Durante a conversa, ela revelou que ele tem sofrido com pequenos enjoos, mas nada grave. "Ele ainda está com dor, um pouquinho de enjoo das medicações", disse.