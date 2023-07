Esposa de Stênio Garcia revela estado do ator após alta; confira

Em entrevista exclusiva à CARAS, Mari Saad contou detalhes da recuperação de Stênio Garcia após passar uma semana internado

Depois de uma semana internado, o ator Stênio Garcia (91) recebeu alta hospitalar e está em recuperação em sua casa. O artista estava internado desde o último sábado, 1º, com um quadro de septicemia aguda no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Marilene Saad (55), esposa do ator, revelou que ele tem sofrido com pequenos enjoos, mas nada grave. "Ele ainda está com dor, um pouquinho de enjoo das medicações", disse.

Aliviada, a atriz completou dizendo que a expectativa é que logo ele retorne à sua rotina diária. " Chegou em casa e está feliz, mas continua o tratamento e fará fisioterapia . Logo estará 100% ", afirmou ela, que vive um relacionamento com Stênio há quase 30 anos.

Afim de tranquilizar os fãs do artista, Marilene garantiu que Stênio estava bem e apenas cansado da movimentação do hospital. No conforto do seu lar, ele tem aproveitado o tempo livre para descansar. "Porque no hospital a pessoa não descansa, né?", disse ela, que, por enquanto, tem cuidado sozinha do amando.

Vale destacar que nos últimos dias o ator sofreu com uma série de notícias falsas sobre seu estado de saúde. Em seu perfil do Instagram, ele precisou gravar vídeos para reafirmar que estava vivo e em recuperação.

"A mídia é ávida de notícias, notícias que até prejudicam as pessoas. Por que ficar matando as pessoas? Desejem saúde, eu pelo menos faço isso, que eu sei que há uma lei do retorno. Saúde para todos!", disse ele.

"Eu gosto e respeito o jornalismo sério e acho que esses mentirosos e sensacionalistas que matam pessoas deviam ser proibidos de se manifestar com notícias falsas. Começo o meu dia indignado com as fake News relacionadas a mim. Mais uma vez agradeço as orações verdadeiras e peço que não acreditem na maldade dessa gente incompetente e aproveitadora", disparou.