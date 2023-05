Sophia Abrahão diverte seguidores ao gravar reação após procedimento com sedação

Atriz Sophia Abrahão foi gravada após sair de um exame com sedação rindo, chorando e espalhando amor

A atriz Sophia Abrahão (31) contou no Instagram que fez um procedimento com sedação e acabou indo para uma "good trip", tirando risadas dos seguidores ao filmar o momento. Ela não explicou qual foi o procedimento realizado, mas disse que não era sério.

No vídeo, ela ligava para o namorado Sérgio Malheiros uma hora após vê-lo e dizia sentir muitas saudades. Ela também exaltou o amor dos fãs, dizendo: "A gente vê que o que realmente importa é amor no fim das contas. Brigada por todos que me amam e os que me amam mais ou menos também, enfim, que nutrem um sentimento bom", disse enquanto chorava e ria ao mesmo tempo.

Quando a pessoa que filmava lembrou que 5,7 milhões de pessoas a amavam, ela respondeu que “essa rede social não significa nada de amor” e afirmou que talvez dava para dizer que 1 milhão dos seguidores a amavam, mas que se somente 15 a admirassem, estava bom. Isso tudo ainda sob efeito leve da sedação.

Nos comentários, amigos e fãs deixaram suas risadas e contaram experiências."Durante a ressaca do Propofol todo ser humano pode ser indicado ao Nobel da paz", brincou o padre Fábio de Melo. "Cara, todas as partes desse vídeo são memes, não dá para escolher", apontou a atriz Poliana Rocha. "Genial! Que bom que você está bem!", escreveu o ator Nando Cunha.

Veja o vídeo: