Simony se emociona ao falar sobre tratamento contra câncer de intestino

Cantora Simony falou sobre tratamento e raspagem dos cabelos em entrevista na Record TV

CARAS Digital Publicado em 21/10/2022, às 16h01

A cantora Simony (46) concedeu ao jornalista Roberto Cabrini, do Domingo Espetacular, uma entrevista falando sobre a descoberta de um câncer no intestino. Emotiva e chorando, ela contou sobre o tratamento e suas dificuldades. O programa deve ir ao ar no próximo domingo, 23.

Emocionada, Simony contou que o filho mais velho, que teve com Afro-x, foi quem raspou seu cabelo. "Aí ele tirou. Chorou, eu chorei", relatou, segundo informações do Notícias da TV.

Apesar de não se entristecer mais tanto com seu estado de saúde, a ex-Balão Mágico conta que tem sido difícil se manter ativa. "Hoje eu não choro mais. Não choro. Mas tem dias que eu não estou a fim de levantar, por exemplo. Tem dias que não saio da cama", desabafa.

A luta de Simony com sua autoestima

Recentemente, porém, a cantora Simony deu boas notícias aos fãs e declarou no Instagram que o tumor já diminuiu 50%.

Ela também chegou a se manifestar sobre a nova relação com as madeixas: “Sim eu uso uma prótese capilar, sim eu estou careca, como muitas ficam mas eu não me acostumei e tudo bem também, apesar de aqui em casa todo mundo me achar linda, resolvi passar por esse tratamento com foco na minha cura e estou no caminho dela. NÃO É FÁCIL OLHAR NO ESPELHO E NÃO SE RECONHECER. 13 Quilos, inchada carequinha. Somos fortes! Só quem passa por esse tratamento sabe”.